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Что будет с зарплатой на удалёнке? Гладков успокоил учителей и воспитателей

Сегодня, 08:19
Фото: 1MI

Белгородские воспитатели и учителя не потеряют в зарплате из-за удалёнки

Педагоги обеспокоены, что заработная плата уменьшится из-за удалёнки. Губернатор Вячеслав Гладков успокоил их и заявил, что всё останется по-прежнему.

Учителя и воспитатели в Белгородской области на удалёнке будут получать такую же зарплату, как обычно. Педагоги обеспокоены этим вопросом, однако их успокоил глава региона и отметил, что ничего не изменится.

Тем временем в регионе раньше начались осенние каникулы для школьников. Детей пытаются обезопасить таким образом в связи с текущей обстановкой. Каникулы также могут продлить. Решение примут до конца недели с учётом ситуации в области.

Напомним, 10 октября во всех школах, ссузах и вузах Белгорода ввели дистант. Аналогичная мера действует ещё в десяти муниципалитетах.

 

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#Общество#Губернатор#Вячеслав Гладков#Удалёнка#Дистанционное обучение#Зарплаты воспитателей и учителей#Наталья Корявых
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