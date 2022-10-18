Что будет с зарплатой на удалёнке? Гладков успокоил учителей и воспитателей

Учителя и воспитатели в Белгородской области на удалёнке будут получать такую же зарплату, как обычно. Педагоги обеспокоены этим вопросом, однако их успокоил глава региона и отметил, что ничего не изменится.
Тем временем в регионе раньше начались осенние каникулы для школьников. Детей пытаются обезопасить таким образом в связи с текущей обстановкой. Каникулы также могут продлить. Решение примут до конца недели с учётом ситуации в области.
Напомним, 10 октября во всех школах, ссузах и вузах Белгорода ввели дистант. Аналогичная мера действует ещё в десяти муниципалитетах.