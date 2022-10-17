Автомобиль! За восемь лет… На зарплату белгородца долго копить на машину

В Воронежской области на новое авто необходимо копить 8,9 года, а на машину с пробегом — 5,4 года. Наравне идут Брянская и Орловская области, где новую машину получится купить только через 9,6 года, а подержанную — через 5,8 года. Ещё более низкие показатели у Тамбовской области. На новый автомобиль нужно откладывать деньги 10 лет. Авто с пробегом получится купить через 6,2 года.