В Белгородской области 16% работников получают зарплату меньше 20 тыс. рублей

Как отметили авторы исследования, рейтинг они составили на основе официальных данных статистики по средним зарплатам за период с сентября 2021 по август 2022 года и распределению заработной платы по крупным и средним организациям. Места регионов в рейтинге распределены по доле сотрудников с зарплатой более 100 тыс. рублей.