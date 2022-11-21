В Белгородской области 16% работников получают зарплату меньше 20 тыс. рублей

Белгородская область в рейтинге по неравенству зарплат заняла 55-е место. Меньше 20 тыс. рублей в регионе получают 16,1% сотрудников. Доля тех, кто в месяц зарабатывает больше 100 тыс. рублей, составила 2,7%. Согласно данным рейтинга, в основном в Белгородской области сотрудники получают зарплату от 24 тыс. до 48 тыс. рублей.
Среди регионов Центрального Черноземья выше Белгородской в рейтинге расположились Воронежская (43-е место) и Липецкая (50-е место) области. Для сравнения: работающих воронежцев, получающих в месяц меньше 20 тыс. рублей, насчитали 21,2%. Больше 100 тыс. рублей в регионе зарабатывают 3,7%. В Липецкой области показатели составили 20,3% и 3,1% соответственно.
Курская область в рейтинге заняла 58-е место: зарплату меньше 20 тыс. рублей здесь получают 18,6%, больше 100 тыс. рублей — 2,6%. Тамбовская область расположилась на 76-й строчке с результатами в 28,3% и 1,7% соответственно.
В топ-5 рейтинга вошли Чукотский и Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, Ненецкий АО и Москва. На последних строчках оказались Мордовия, Ингушетия и Калмыкия.
В среднем по РФ зарплату больше 100 тыс. рублей получает 9,9% работников, меньше 20 тыс. рублей — 15,5%. Наиболее распространённый диапазон зарплат составил от 25 тыс. до 60 тыс. рублей.
Как отметили авторы исследования, рейтинг они составили на основе официальных данных статистики по средним зарплатам за период с сентября 2021 по август 2022 года и распределению заработной платы по крупным и средним организациям. Места регионов в рейтинге распределены по доле сотрудников с зарплатой более 100 тыс. рублей.
Отметим, что Белгородская область, по данным Росстата, попала в топ-5 регионов ЦФО по средней номинальной начисленной зарплате. Такого результата она достигла за первые восемь месяцев текущего года и за август.