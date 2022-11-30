Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В Белгороде изменились условия оплаты труда в выходные и праздничные дни

Сегодня, 13:06
Фото: Bel.ru
Изменения распространяются на работников муниципальных учреждений, следует из постановления мэрии.

В Белгороде изменились условия оплаты труда в выходные и праздничные дни. Изменения коснулись только работников муниципальных учреждений.

Согласно документу, работа в выходные у основного персонала оплачивается в размере двойной дневной или часовой части оклада с учётом компенсационных и стимулирующих выплат в двойном размере за день или час работы сверх ежемесячной зарплаты. В прошлом году такая работа оплачивалась в размере одинарной дневной или часовой части должностного оклада за день или час работы сверх должностного оклада. Выплаты также были в одинарном размере.

Аналогичные условия оплаты труда во время праздников у обслуживающего и вспомогательного персонала. Также уточняется, что вышеперечисленные категории сотрудников могут взять себе день отдыха. В таком случае работа в выходной или праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха — не оплачивается. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября текущего года.

 

Мэрия требует у казаков Белогорья вернуть помещение в центре города
Узнать подробнее
Читайте также:
Вторая попытка: на должность мэра Белгорода вновь претендует Владимир БывшевВ мэрии Белгорода объяснили, почему стало больше домов в зоне платных парковокНа фоне СВО мэрия Белгорода будет по упрощённой схеме передавать имущество
#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Муниципальные работники#Оплата труда в выходные и праздники#Изменения в оплате сверхурочных
Подпишитесь
Белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову запретили въезд в Великобританию
Сегодня, 15:09
И рыба, и мясо: что входит в продуктовый набор для семей мобилизованных белгородцев
Сегодня, 09:29
Пригожин предупредил бизнесменов, не дающих отпуска белгородским ополченцам
Сегодня, 09:37
Выбитые окна и посечённая крыша: Шебекинский горокруг вновь попал под обстрел
Сегодня, 08:47
Путин принял участие в открытии рекреационной зоны в Белгородской области
Сегодня, 12:44
Интерактивная карта укрытий появилась ещё в одном городе Белгородской области
Сегодня, 14:14