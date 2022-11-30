В Белгороде изменились условия оплаты труда в выходные и праздничные дни

Согласно документу, работа в выходные у основного персонала оплачивается в размере двойной дневной или часовой части оклада с учётом компенсационных и стимулирующих выплат в двойном размере за день или час работы сверх ежемесячной зарплаты. В прошлом году такая работа оплачивалась в размере одинарной дневной или часовой части должностного оклада за день или час работы сверх должностного оклада. Выплаты также были в одинарном размере.