В Белгороде изменились условия оплаты труда в выходные и праздничные дни. Изменения коснулись только работников муниципальных учреждений.
Согласно документу, работа в выходные у основного персонала оплачивается в размере двойной дневной или часовой части оклада с учётом компенсационных и стимулирующих выплат в двойном размере за день или час работы сверх ежемесячной зарплаты. В прошлом году такая работа оплачивалась в размере одинарной дневной или часовой части должностного оклада за день или час работы сверх должностного оклада. Выплаты также были в одинарном размере.
Аналогичные условия оплаты труда во время праздников у обслуживающего и вспомогательного персонала. Также уточняется, что вышеперечисленные категории сотрудников могут взять себе день отдыха. В таком случае работа в выходной или праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха — не оплачивается. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября текущего года.