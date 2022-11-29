Мэрия требует у казаков Белогорья вернуть помещение в центре города

Ассоциация казачества Белогорья (АКБ) арендует помещение на Белгородском проспекте, 104б. Мэрия потребовала через суд освободить его и вернуть муниципалитету. В том случае, если ассоциация откажется это сделать, городская администрация сама готова освободить помещение с последующим взысканием расходов с АКБ, следует из материалов дела.
В суде установили, что иск был подан с нарушением требований. Дело в том, что копию искового заявления мэрия направила не по юридическому адресу ассоциации и, к тому же, другому лицу. Доказательств обратного администрация не предоставила.
В итоге Арбитражный суд Белгородской области оставил иск без движения. Мэрии предложили в срок до 13 декабря представить доказательства направления иска с приложенными документами по адресу регистрации ответчика.
Согласно данным системы «СПАРК», Ассоциация казачества Белогорья зарегистрирована в 2017 году в областном центре. С 2019 года директором АКБ является Евгений Егоров.
Отметим, что мэрия Белгорода также требует от некоммерческой организации «Центр по оказанию социальной помощи соотечественникам „Содействие“» 64,5 млн рублей. Дело рассматривается в категории «в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств из совершения с землёй сделок аренды».
В то же время городская администрация является ответчиком по делу с Церковью евангельских христиан-баптистов. Религиозная организация требует от мэрии признать право собственности на здание молитвенного дома на улице Магистральной.