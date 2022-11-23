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На фоне СВО мэрия Белгорода будет по упрощённой схеме передавать имущество

Сегодня, 09:42
Фото: горсовет Белгорода
Вопрос был решён во время 55-й сессии горсовета 22 ноября.

Из-за СВО мэрию Белгорода наделили полномочиями по «упрощённой» схеме передачи-приёма имущества из федеральной собственности. Перечень имущества содержится в постановлении правительства РФ «О специальной мере в сфере экономики».

Согласно постановлению, в перечень входят беспилотные летательные аппараты, средства радиосвязи, автотранспорт, запчасти, туристическое снаряжение, лекарства, средства личной гигиены, продовольствие, стройматериалы, инструменты. Закупка товаров и услуг будет осуществляться по заявке Минобороны, органов управления военных округов, территориальных органов, военных комиссариатов и т. д.

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