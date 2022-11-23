На фоне СВО мэрия Белгорода будет по упрощённой схеме передавать имущество

Согласно постановлению, в перечень входят беспилотные летательные аппараты, средства радиосвязи, автотранспорт, запчасти, туристическое снаряжение, лекарства, средства личной гигиены, продовольствие, стройматериалы, инструменты. Закупка товаров и услуг будет осуществляться по заявке Минобороны, органов управления военных округов, территориальных органов, военных комиссариатов и т. д.