Белгородский депутат ушёл на СВО после объявления частичной мобилизации

Депутат Совета депутатов Губкинского городского округа ушёл на службу после объявления частичной мобилизации. Речь идёт о Сергее Бурыкине из Губкина. Судя по его странице в соцсети, служил он в 2014–2015 гг.
Сергей Бурыкин до призыва работал на промышленном предприятии в регионе. В минувшем году губкинец вошёл в состав Молодёжного парламента при Белгородской областной думе.
В 2022 году по итогам выборов Сергей Бурыкин стал депутатом Совета депутатов Губкинского горокруга четвёртого созыва.
В облдуме добавили, что пример губкинца заслуживает глубокого уважения.
Напомним, что выборы в Совет депутатов Губкинского горокруга состоялись в минувшем сентябре.