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Белгородский депутат ушёл на СВО после объявления частичной мобилизации

11 ноября 07:45
Фото: страница Сергея Бурыкина в ВК
Сергей Бурыкин стал депутатом Совета депутатов Губкинского горокруга в сентябре. Однако после объявления в стране частичной мобилизации он ушёл служить. Историю о молодом депутате рассказали в областной думе.
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СВО

Депутат Совета депутатов Губкинского городского округа ушёл на службу после объявления частичной мобилизации. Речь идёт о Сергее Бурыкине из Губкина. Судя по его странице в соцсети, служил он в 2014–2015 гг.

Сергей Бурыкин до призыва работал на промышленном предприятии в регионе. В минувшем году губкинец вошёл в состав Молодёжного парламента при Белгородской областной думе.

Фото: пресс-служба Белгородской областной думы

В 2022 году по итогам выборов Сергей Бурыкин стал депутатом Совета депутатов Губкинского горокруга четвёртого созыва.

В облдуме добавили, что пример губкинца заслуживает глубокого уважения.

Напомним, что выборы в Совет депутатов Губкинского горокруга состоялись в минувшем сентябре.

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#Инна Рогова#Общество#СВО#Белгородская область#Губкин#Сергей Бурыкин#Депутат#Спецоперация#Служба
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