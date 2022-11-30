Резервуары с нефтепродуктами подорвали в Брянской области

В Суражском районе Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами. Пожар распространился на площади 1,8 тыс. кв. метра. Данных о пострадавших нет.
О возгорании утром 30 ноября сообщил глава региона Александр Богомаз. К тушению возгорания привлекли порядка 80 человек и 30 единиц техники, в том числе и пожарный поезд.
По данным федеральных СМИ, по состоянию на 9:30 пожар был локализован. К 11:00 пожар ликвидировали. Предполагается, что причиной возгорания мог стать сброшенный с беспилотника боеприпас.