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Резервуары с нефтепродуктами подорвали в Брянской области

Сегодня, 09:02
Фото: 1MI
Площадь пожара составила 1,8 тыс. кв. метра. Информация о пострадавших уточняется, сообщают «Брянские новости».

В Суражском районе Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами. Пожар распространился на площади 1,8 тыс. кв. метра. Данных о пострадавших нет.

О возгорании утром 30 ноября сообщил глава региона Александр Богомаз. К тушению возгорания привлекли порядка 80 человек и 30 единиц техники, в том числе и пожарный поезд.

По данным федеральных СМИ, по состоянию на 9:30 пожар был локализован. К 11:00 пожар ликвидировали. Предполагается, что причиной возгорания мог стать сброшенный с беспилотника боеприпас. 

 

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#Наталья Корявых#Происшествия#Операция на Украине#Брянская область#Черноземье#Сбросили боеприпас на цистерну с топливом#Пожар на нефтеперерабатывающем предприятии#Видео
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