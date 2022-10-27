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В Белгородской области тренировались сбивать самолёты и беспилотники противника

Вчера, 09:40
Фото: topwar.ru
В регионе провели учения с расчётами ПЗРК «Игла», сообщили в региональном управлении Росгвардии.

В Белгородской области условно сбили вертолёты, самолёты и БПЛА противника. В регионе провели учебный сбор с расчётами переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».

Военнослужащие и росгвардейцы провели теоретические и практические занятия по применению установок в различных условиях. Результат военные закрепили на специальном тренажёре.

Напомним, накануне Путин провёл учения по нанесению ответного ядерного удара. Ранее в Белгородском районе жители услышали громкие звуки. Оказалось, что это были учебные стрельбы

 

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#Наталья Корявых#Общество#Операция на Украине#Учения Росгвардии#ПЗРК#Сбитие самолётов и вертолётов
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