В Белгородской области тренировались сбивать самолёты и беспилотники противника

В Белгородской области условно сбили вертолёты, самолёты и БПЛА противника. В регионе провели учебный сбор с расчётами переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».
Военнослужащие и росгвардейцы провели теоретические и практические занятия по применению установок в различных условиях. Результат военные закрепили на специальном тренажёре.
Напомним, накануне Путин провёл учения по нанесению ответного ядерного удара. Ранее в Белгородском районе жители услышали громкие звуки. Оказалось, что это были учебные стрельбы.