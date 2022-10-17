«Шахид» или «Герань-2»: что за беспилотник используют в СВО?

Первые беспилотники «Герань-2» были замечены рядом с поражёнными объектами на Украине в середине сентября. В последние дни с их помощью наносились удары по целям в том числе в Киеве. «Бел.Ру» собрало информацию из разных источников о технических характеристиках дрона.
«Герань-2» — это российское название иранских беспилотников Shahed-136. Хотя здесь всё не так просто, потому что официальные поставки аппаратов в Россию не подтверждаются.
В Сети широко распространяются видео, как дроны-камикадзе пытаются сбивать с помощью стрелкового оружия. Эксперты отмечают, что в борьбе с этими барражирующими боеприпасами ПВО не всегда добивается успеха.
Shahed относится к тяжёлым ударно-разведывательным беспилотным летательным аппаратам. У «Шахида-136» боеголовка может достигать нескольких десятков килограммов, а всего аппарат весит до 200 кг, может развивать скорость до 185 км/ч и летать до 12 часов на приличное расстояние на высоте от 60 до 4000 метров. Запускается дрон из специальных контейнеров, которые можно монтировать на грузовик.