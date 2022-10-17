«Шахид» или «Герань-2»: что за беспилотник используют в СВО?

Shahed относится к тяжёлым ударно-разведывательным беспилотным летательным аппаратам. У «Шахида-136» боеголовка может достигать нескольких десятков килограммов, а всего аппарат весит до 200 кг, может развивать скорость до 185 км/ч и летать до 12 часов на приличное расстояние на высоте от 60 до 4000 метров. Запускается дрон из специальных контейнеров, которые можно монтировать на грузовик.