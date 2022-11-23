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За последний месяц на подлёте к белгородской границе сбили 21 дрон

Сегодня, 14:17
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Об этом 23 ноября сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона поблагодарил пограничников от всех белгородцев.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, за последний месяц на подлёте к границе Белгородской области сбили 21 дрон. Глава региона отметил, что сделать это удалось не только с помощью современного оборудования, но благодаря и мастерству пограничников.

Губернатор лично поблагодарил сотрудников пограничной службы 23 ноября. По его словам, он приехал сказать спасибо главным защитникам от всех белгородцев. Волонтёры, предприниматели, власти региона стараются помогать пограничникам в технических вопросах и «с точки зрения оборудования мест прохождения службы на границе», добавил Гладков.

Ежедневно, каждую секунду эти парни рискуют своей жизнью, но готовы преградить путь любому врагу. Их служба требует мужества и стойкости, высокой и постоянной бдительности. Время сейчас крайне непростое. Но я уверен, что все вместе мы с любой проблемой справимся.
Вячеслав Гладков
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#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Пограничники#Дрон#Инна Рогова
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