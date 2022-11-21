Гладков: После падения беспилотников без света могли остаться 6 муниципалитетов

По словам Гладкова, в регионе обеспечивают резервную генерацию системы здравоохранения, в том числе чтобы поддерживать бесперебойную работу операционных и реанимаций. Помимо этого, есть резервный склад, где хранятся генераторы. Но на их транспортировку и установку требуется время, за которое энергетики уже выполнят свою работу.