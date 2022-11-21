Гладков: После падения беспилотников без света могли остаться 6 муниципалитетов

На пресс-конференции 21 ноября губернатора спросили, не стоит ли установить дополнительные генераторы в населённых пунктах, чтобы люди не оставались надолго без электроэнергии в случае обстрела.
Смотрите, в чём расчёт. Угроза была два с половиной месяца назад, когда две подстанции, четыре трансформатора, на них упали беспилотники в количестве 10 штук. И мы ждали, что, если произойдёт подрыв, у нас шесть муниципалитетов останутся без электроэнергии в течение шести месяцев. Вот такие угрозы есть.
Вячеслав Гладков
По словам Гладкова, в регионе обеспечивают резервную генерацию системы здравоохранения, в том числе чтобы поддерживать бесперебойную работу операционных и реанимаций. Помимо этого, есть резервный склад, где хранятся генераторы. Но на их транспортировку и установку требуется время, за которое энергетики уже выполнят свою работу.
В каждый населённый пункт привезти по большому резервному генератору — в этом рациональности просто нет. Почему? Потому что слишком много. Если привезём, у нас просто никаких денег не хватит для того, чтобы это всё сделать.
Вячеслав Гладков
Помимо этого журналисты поинтересовались, как быть с СМС-сообщениями об обстрелах, которые по ошибке получили белгородцы. Например, 19 ноября жителям Разумного пришли оповещения об опасности. Людей просили спуститься в укрытия и не выходить на улицу. Спустя время выяснилось, что сообщение было недостоверным, но рассылку получили многие.
Вячеслав Гладков признал, что с системой оповещения есть проблемы. Вместе с тем губернатор не считает, что эту рассылку можно назвать фейком.
Просто, когда информация прошла через операторов, охват распространения был гораздо больше, чем требовалось. Угадать, что нужно информировать только одну улицу или один населённый пункт, невозможно. Всё равно охват всегда будет больше, чем по факту. Плохо это или хорошо? С точки зрения безопасности, всё равно хорошо. Потому что мы же не знаем, это один прилёт или он повторится через пять минут.
Вячеслав Гладков