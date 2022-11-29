Гладков отвёз мобилизованным помощь на 13 млн рублей

Среди вопросов были и ипотека, заключённые договоры с БИКом, вопрос о возможности их продления так, чтобы не потерять участок, не отсрочить обязательства по достройке дома. Решение уже принято. Обращения будут принимать и от самих мобилизованных, и от членов их семей. Такая возможность имеется у всех тех, кто проживает на приграничных территориях.