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Гладков отвёз мобилизованным помощь на 13 млн рублей

Сегодня, 12:24
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Гладков отвёз мобилизованным помощь на 13 млн рублей
Глава региона посетил две воинские части и встретился с белгородцами, которые проходят там боевое слаживание. Подробностями встречи губернатор поделился в соцсетях.

Губернатор Вячеслав Гладков передал оборудование и спецсредства для мобилизованных — 2 тыс. единиц, закупленные на 13 млн рублей. Чиновник посетил две воинские части в соседних регионах, где белгородцы проходят боевое слаживание. Он рассказал, как именно военнослужащим оказывают помощь.

«Покупаем обмундирование, покупаем снаряжение. Понимаем, что в рамках штатной комплектации Министерство обороны обеспечивает полностью, но тоже видим, что есть дополнительная необходимость нашего участия для тех, кто особо переживает за своих близких», — написал глава региона.

Также губернатор подчеркнул, что всем стараются оказать содействие. Военнослужащие благодарны и главам районов, которые к ним приезжают. Гладков отметил, что благодарит чиновников за эту работу.

Среди вопросов были и ипотека, заключённые договоры с БИКом, вопрос о возможности их продления так, чтобы не потерять участок, не отсрочить обязательства по достройке дома. Решение уже принято. Обращения будут принимать и от самих мобилизованных, и от членов их семей. Такая возможность имеется у всех тех, кто проживает на приграничных территориях. 

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Гладков отвёз мобилизованным помощь на 13 млн рублейГладков отвёз мобилизованным помощь на 13 млн рублей
Гладков отвёз мобилизованным помощь на 13 млн рублей
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
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#Наталья Корявых#Частичная мобилизация#Операция на Украине#Губернатор#Вячеслав Гладков#Помощь мобилизованным от Белгородской области
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