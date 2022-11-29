Гладков отвёз мобилизованным помощь на 13 млн рублей

Губернатор Вячеслав Гладков передал оборудование и спецсредства для мобилизованных — 2 тыс. единиц, закупленные на 13 млн рублей. Чиновник посетил две воинские части в соседних регионах, где белгородцы проходят боевое слаживание. Он рассказал, как именно военнослужащим оказывают помощь.
«Покупаем обмундирование, покупаем снаряжение. Понимаем, что в рамках штатной комплектации Министерство обороны обеспечивает полностью, но тоже видим, что есть дополнительная необходимость нашего участия для тех, кто особо переживает за своих близких», — написал глава региона.
Также губернатор подчеркнул, что всем стараются оказать содействие. Военнослужащие благодарны и главам районов, которые к ним приезжают. Гладков отметил, что благодарит чиновников за эту работу.
Среди вопросов были и ипотека, заключённые договоры с БИКом, вопрос о возможности их продления так, чтобы не потерять участок, не отсрочить обязательства по достройке дома. Решение уже принято. Обращения будут принимать и от самих мобилизованных, и от членов их семей. Такая возможность имеется у всех тех, кто проживает на приграничных территориях.