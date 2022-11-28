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Мобилизованные в Белгородской области вынуждены покупать стиральные машинки

Сегодня, 20:30
Фото: pxhere.com
Стиральная машина
Белгородка спросила у губернатора Белгородской области в прямом эфире, почему мобилизованные должны за свой счёт покупать стиральные машины, биотуалеты и воду.

В прямом эфире белгородка спросила у губернатора Вячеслава Гладкова, почему белгородские мобилизованные вынуждены самостоятельно покупать стиральные машинки, биотуалеты и воду. 

Глава региона сообщил, что такой информации ему не поступало.

Не знаю, у меня такой информации нет. Когда военнослужащие просят у нас помощи, мы её оказываем в достаточно больших количествах. Поэтому если попросят, то окажем и в этот раз. А так, я с вами согласен, они не должны покупать ни биотуалеты, ни стиральные машинки. Насчёт воды – в качестве индивидуального пользования пусть покупают. Мобилизованные точно также получают зарплату и могут сами купить себе бутылку воды.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что власти Белгородской области уже неоднократно отправляли мобилизованным дополнительное обмундирование. Также на этих выходных белгородские врачи обучили военнослужащих первой медицинской помощи.

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#Александра Склярова#Спецоперация#Мобилизованные#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Частичная мобилизация
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