Из-за ошибки морга ЗАГС не выдаёт справку о смерти мобилизованного белгородца

Тело погибшего сопровождал представитель от воинской части. Он же привёз справку о смерти из ростовского морга, однако в ней неправильно указали дату рождения. Помимо этого, ошибку допустили и с отчеством мобилизованного, а его военный билет и паспорт просто не привезли. Представитель от воинской части ответил, что не знает, где документы, утверждает родственница погибшего.