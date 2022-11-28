Из-за ошибки морга ЗАГС не выдаёт справку о смерти мобилизованного белгородца

Жителя волоконовского села Успенка мобилизовали в сентябре, 22 октября он погиб. Родственники получили уведомление о смерти 14 ноября, а гроб с телом доставили спустя два дня, рассказала двоюродная сестра военнослужащего.
Тело погибшего сопровождал представитель от воинской части. Он же привёз справку о смерти из ростовского морга, однако в ней неправильно указали дату рождения. Помимо этого, ошибку допустили и с отчеством мобилизованного, а его военный билет и паспорт просто не привезли. Представитель от воинской части ответил, что не знает, где документы, утверждает родственница погибшего.
ЗАГС Волоконовского района отказывается регистрировать смерть и выдавать свидетельство о смерти, соответственно, единственный оставшийся близкий родственник — сестра погибшего — не может дальше оформить документы. А ситуация осложняется тем, что в день, когда привезли тело, папа погибшего умер от сердечного приступа, мама умерла за несколько лет до этого. И никто не может помочь хотя бы полноценной консультацией, куда обращаться и какой должна быть цепочка действий.
Алена Каширина
Жалобу девушки увидел глава местной администрации Сергей Бикетов. Он заявил, что представитель воинской части, сопровождавший тело погибшего, забрал справку о смерти для исправления ошибки. На это понадобится не менее двух недель. Девушка в свою очередь ответила, что даже с исправленной справкой о смерти родственники не смогут получить свидетельство, так как остальных документов нет.
Напомним, что ранее стало известно о смерти нескольких мобилизованных жителей региона. При обороне Сватово в ЛНР погиб Александр Носков — уроженец Томаровки. В ходе СВО погиб и 30-летний сапёр из Старого Оскола Артём Трофимов.