Мобилизованные россияне придумывают себе аппендицит, чтобы не ехать на СВО

Некоторые мобилизованные в Свердловской области придумывают себе аппендицит, чтобы не ехать в зону проведения спецоперации. Пока зарегистрировано 30 подобных случаев. По каждому из них проведут проверку, в том числе и самих врачей.
Как пишет издание, мобилизованные берут увольнительные и едут в больницы, где им удаляют аппендикс. Эту операцию военнослужащие считают относительно безопасной, но после неё в течение месяца запрещены нагрузки.
Специалисты объяснили, что удаление аппендикса несёт отложенный вред здоровью. Этот орган отвечает ещё и за иммунитет. На месяц военнослужащие действительно получат отсрочку, но по истечении этого срока им всё равно придётся вернуться.