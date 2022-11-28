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Мобилизованные россияне придумывают себе аппендицит, чтобы не ехать на СВО

Сегодня, 09:22
Фото: 1MI
На текущий момент зарегистрировано 30 подобных случаев. По каждому из них проведут проверку, сообщает TAGILCITY.RU.

Некоторые мобилизованные в Свердловской области придумывают себе аппендицит, чтобы не ехать в зону проведения спецоперации. Пока зарегистрировано 30 подобных случаев. По каждому из них проведут проверку, в том числе и самих врачей.

Как пишет издание, мобилизованные берут увольнительные и едут в больницы, где им удаляют аппендикс. Эту операцию военнослужащие считают относительно безопасной, но после неё в течение месяца запрещены нагрузки.

Специалисты объяснили, что удаление аппендикса несёт отложенный вред здоровью. Этот орган отвечает ещё и за иммунитет. На месяц военнослужащие действительно получат отсрочку, но по истечении этого срока им всё равно придётся вернуться.

 

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#Наталья Корявых#Общество#Частичная мобилизация#Нижний тагил#Мобилизованные#Отсрочка от призыва#Уловки для отсрочки#Аппендицит
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