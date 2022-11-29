Военкомат не может вернуть мобилизованного белгородца из-за отсутствия интернета

Александру Стёпкину 37 лет, его мобилизовали 23 сентября, рассказывает его жена. У мужчины на гражданке осталась трёхлетняя дочь-инвалид, а он был основным кормильцем в семье. У супругов есть ипотека и кредиты.
Военкомат города Строителя пошёл навстречу женщине и подготовил письмо о том, чтобы вернуть мужчину домой. Однако на этом этапе возникли трудности.
Во-первых, сотрудники военкомата не знали, по какому адресу эту бумагу отправить. Во-вторых, в военкомате не было интернета, чтобы переслать письмо на почту. Как пишет источник, интернет появится только в январе, а отправить документ с другого адреса нельзя, потому что военные пользуются корпоративной почтой. Тем временем замкомандира части, в которой находится белгородец, заявляет, что без официального уведомления от военкомата не может отпустить мужчину.
Женщина также добавляет, что с момента ухода мужа на службу ни разу не получила выплаты от Минобороны.
Другая жительница региона пытается вернуть домой мобилизованного сына. Прокуратура установила, что было допущено нарушение при призыве белгородца. Однако пока родственники добивались его возвращения домой, мужчину уже отправили в зону СВО.