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Военкомат не может вернуть мобилизованного белгородца из-за отсутствия интернета

Сегодня, 06:42
Фото: 1MI

Отца ребёнка-инвалида под Белгородом не могут вернуть с СВО

Жителя региона должны вернуть домой, так как у него есть трёхлетний ребёнок-инвалид. Его жена собрала все необходимые документы, но возникла неожиданная проблема: письмо не смогли отправить на почту из-за отсутствия интернета. Проблему до сих пор не удалось решить, пишет «Кровавая барыня».

Александру Стёпкину 37 лет, его мобилизовали 23 сентября, рассказывает его жена. У мужчины на гражданке осталась трёхлетняя дочь-инвалид, а он был основным кормильцем в семье. У супругов есть ипотека и кредиты.

Военкомат города Строителя пошёл навстречу женщине и подготовил письмо о том, чтобы вернуть мужчину домой. Однако на этом этапе возникли трудности.

Во-первых, сотрудники военкомата не знали, по какому адресу эту бумагу отправить. Во-вторых, в военкомате не было интернета, чтобы переслать письмо на почту. Как пишет источник, интернет появится только в январе, а отправить документ с другого адреса нельзя, потому что военные пользуются корпоративной почтой. Тем временем замкомандира части, в которой находится белгородец, заявляет, что без официального уведомления от военкомата не может отпустить мужчину.

Женщина также добавляет, что с момента ухода мужа на службу ни разу не получила выплаты от Минобороны.

Другая жительница региона пытается вернуть домой мобилизованного сына. Прокуратура установила, что было допущено нарушение при призыве белгородца. Однако пока родственники добивались его возвращения домой, мужчину уже отправили в зону СВО.

Белгородца отправили в зону СВО, а после прокуратура нашла нарушение при мобилизации
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