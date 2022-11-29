Военкомат не может вернуть мобилизованного белгородца из-за отсутствия интернета

Во-первых, сотрудники военкомата не знали, по какому адресу эту бумагу отправить. Во-вторых, в военкомате не было интернета, чтобы переслать письмо на почту. Как пишет источник, интернет появится только в январе, а отправить документ с другого адреса нельзя, потому что военные пользуются корпоративной почтой. Тем временем замкомандира части, в которой находится белгородец, заявляет, что без официального уведомления от военкомата не может отпустить мужчину.