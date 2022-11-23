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Россияне в 2022 году получили 4,35 млн загранпаспортов

Сегодня, 11:44
Фото: 1MI
За один только октябрь граждане РФ оформили 471 тыс. загранпаспортов. И это — не рекорд. Подробности сообщают «Новые известия».

За десять месяцев текущего года россияне получили 4,35 млн загранпаспортов. В одном только октябре их оформили 471 тыс. — и это даже не рекорд.

Как пишет издание, в октябре в России оформили на 48 тыс. загранпаспортов больше, чем месяцем ранее. В октябре прошлого года их выдали 355 тыс. Число заявок снижается после периода летних отпусков.

Самый пик в 2022 году пришёлся на март. Гражданам выдали 533 тыс. заграничных паспортов — на 36% больше, чем в феврале. В период января-октября загранпаспортов выдали больше, чем в прошлые годы. Это ещё связывают с ковидными ограничениями.

Примечательно, что 2022 год тоже не стал рекордным по количеству выданных документов. За девять месяцев россияне получили 3,9 млн загранпаспортов. Показатель всё равно не превысил количество заграничных паспортов в 2018 году. Тогда, согласно статистике, их выдали более 4,2 млн.

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#Наталья Корявых#Общество#Загранпаспорт#Статистика МВД#Получение
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