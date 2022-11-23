Россияне в 2022 году получили 4,35 млн загранпаспортов

Примечательно, что 2022 год тоже не стал рекордным по количеству выданных документов. За девять месяцев россияне получили 3,9 млн загранпаспортов. Показатель всё равно не превысил количество заграничных паспортов в 2018 году. Тогда, согласно статистике, их выдали более 4,2 млн.