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Загранпаспорт

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2024
Житель Белгорода оказался «заперт» на Украине и не может вернуться домой второй год
29 июля, 13:55
2023
Можно ли сейчас оформить загранпаспорт на 10 лет в Белгородской области
14 февраля 2023, 12:58
2022
Россияне в 2022 году получили 4,35 млн загранпаспортов
За один только октябрь граждане РФ оформили 471 тыс. загранпаспортов. И это — не рекорд. Подробности сообщают «Новые известия».
23 ноября 2022, 11:44
Как получить загранпаспорт в другой стране
18 октября 2022, 12:46

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