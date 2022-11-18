Как считают уехавших из Белгородской области людей

Редакция «Бел.Ру» направила официальный запрос в Белгородстат. В ответе нам сообщили, что разработка сведений о миграции населения осуществляется на основании данных форм федерального статистического наблюдения за процессом миграции, поступающих от подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России. Также статистика разрабатывается по методологии Росстата.
Так, в число выбывших в другие субъекты РФ включаются люди, которые переехали из Белгородской области в другой регион России на постоянное место жительства или на девять месяцев и более. В число выбывших включаются также граждане РФ, которые жили на территории Белгородской области девять и более месяцев, но вернулись на прежнее место жительства.
В число выбывших в зарубежные страны включают россиян, которые переехали на постоянное место жительства в другие страны. Также в этот перечень включают мигрантов, которые вернулись в свою страну в связи с окончанием срока пребывания на территории Белгородской области.
В число прибывших из других регионов России в Белгородскую область включают людей, которые переехали в регион на постоянное место жительства либо на девять месяцев и более.
Напомним, с января по сентябрь из Белгорода в другие страны переехали жить 7000 человек, ещё 6000 решили жить в других регионах РФ.