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Как считают уехавших из Белгородской области людей

Вчера, 13:57
Фото: 1MI

В Белгородстате объяснили, как считают уехавших из области людей

За девять месяцев из Белгорода уехали 13 тыс. человек. Область же за восемь месяцев покинуло 33,8 тыс. человек. «Бел.Ру» решило узнать, как Белгородстат считает количество уехавших и прибывших людей.

Редакция «Бел.Ру» направила официальный запрос в Белгородстат. В ответе нам сообщили, что разработка сведений о миграции населения осуществляется на основании данных форм федерального статистического наблюдения за процессом миграции, поступающих от подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России. Также статистика разрабатывается по методологии Росстата.

Так, в число выбывших в другие субъекты РФ включаются люди, которые переехали из Белгородской области в другой регион России на постоянное место жительства или на девять месяцев и более. В число выбывших включаются также граждане РФ, которые жили на территории Белгородской области девять и более месяцев, но вернулись на прежнее место жительства.

В число выбывших в зарубежные страны включают россиян, которые переехали на постоянное место жительства в другие страны. Также в этот перечень включают мигрантов, которые вернулись в свою страну в связи с окончанием срока пребывания на территории Белгородской области.

В число прибывших из других регионов России в Белгородскую область включают людей, которые переехали в регион на постоянное место жительства либо на девять месяцев и более.

Напомним, с января по сентябрь из Белгорода в другие страны переехали жить 7000 человек, ещё 6000 решили жить в других регионах РФ.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Белгородстат#Миграция
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