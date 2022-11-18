Как считают уехавших из Белгородской области людей

Так, в число выбывших в другие субъекты РФ включаются люди, которые переехали из Белгородской области в другой регион России на постоянное место жительства или на девять месяцев и более. В число выбывших включаются также граждане РФ, которые жили на территории Белгородской области девять и более месяцев, но вернулись на прежнее место жительства.