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800 семей вынужденно уехали из пострадавших населённых пунктов Белгородской области

14 ноября 10:10
Фото: 1MI
Как сообщила во время оперсовещания с правительством региона министр соцзащиты населения и труда Елена Батанова, 2500 человек вынужденно покинули приграничные районы Белгородской области.

Всего вынужденно покинули пострадавшие населённые пункты Белгородской области 800 семей — 2500 человек. На помощь им в правительстве выделили порядка 4,4 млн рублей.

214 вынужденно переселившихся семей уже получили материальную поддержку. Напомним, ранее было принято решение ежемесячно выплачивать переселенцам деньги на аренду жилья: многодетным семьям — по 15 тыс. рублей, всем остальным — по 10 тыс. рублей.

Кроме того, единовременную выплату в 10 тыс. рублей при заключении договора аренды получил уже 451 человек.

Данную работу мы продолжаем, потому что меняются ситуации у семей: кто-то выезжает или снимает жильё в другом населённом пункте области. Так что эта тема ещё не закрыта, мы работу продолжаем.
Елена Батанова

Также Батанова представила список сёл, где введён режим ЧС:

Фото: Оперсовещание правительства региона

Напомним, белгородцев из эвакуированных приграничных районов Белгородской области размещают в гостиницах и пунктах временного размещения (ПВР).

Ранее губернатор Вячеслав Гладков подчеркнул, что компенсация жилья возможна только в пределах Белгородской области

Часть белгородцев направилась в Московскую область: они могут получить выплату в  30 тыс. рублей.

Какую компенсацию могут получить белгородцы из эвакуированных приграничных районов
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#Артем Черненко#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Елена батанова#Вячеслав Гладков#Обстрелы#Вынужденные переселенцы#Выплата
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