800 семей вынужденно уехали из пострадавших населённых пунктов Белгородской области

Всего вынужденно покинули пострадавшие населённые пункты Белгородской области 800 семей — 2500 человек. На помощь им в правительстве выделили порядка 4,4 млн рублей.
214 вынужденно переселившихся семей уже получили материальную поддержку. Напомним, ранее было принято решение ежемесячно выплачивать переселенцам деньги на аренду жилья: многодетным семьям — по 15 тыс. рублей, всем остальным — по 10 тыс. рублей.
Кроме того, единовременную выплату в 10 тыс. рублей при заключении договора аренды получил уже 451 человек.
Данную работу мы продолжаем, потому что меняются ситуации у семей: кто-то выезжает или снимает жильё в другом населённом пункте области. Так что эта тема ещё не закрыта, мы работу продолжаем.
Елена Батанова
Также Батанова представила список сёл, где введён режим ЧС:
Напомним, белгородцев из эвакуированных приграничных районов Белгородской области размещают в гостиницах и пунктах временного размещения (ПВР).
Ранее губернатор Вячеслав Гладков подчеркнул, что компенсация жилья возможна только в пределах Белгородской области
Часть белгородцев направилась в Московскую область: они могут получить выплату в 30 тыс. рублей.