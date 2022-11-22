Гладков о нападении на область: Мы готовы к разным вариантам развития событий

В ходе пресс-конференции у губернатора спросили, допускает ли он возможность нападения на Белгородскую область. Вячеслав Гладков заявил, что область готова к разным вариантам развития событий.
Мне бы не хотелось драматизировать ситуацию. Каждое моё слово можно транслировать в рамках контекста по-разному. В любом случае мы всегда рассматриваем несколько вариантов развития событий — оптимистический, пессимистический и средний. Мы готовимся к различным вариантам. Надеемся, что пессимистический вариант не понадобится.
Вячеслав Гладков
Также губернатор подчеркнул, что Белгородская область с апреля активно занимается укреплением рубежей, формирует Белгородскую черту: «Это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже, на защите интересов российского государства».
Напомним, недавно ЧВК «Вагнер» заявила о планах сформировать в Белгородской и Курской областях центры подготовки и управления народным ополчением.