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Гладков о нападении на область: Мы готовы к разным вариантам развития событий

Сегодня, 07:15
Фото: 1MI

Белгородская область готова к нападению ВСУ

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время пресс-конференции 21 ноября.

В ходе пресс-конференции у губернатора спросили, допускает ли он возможность нападения на Белгородскую область. Вячеслав Гладков заявил, что область готова к разным вариантам развития событий.

Мне бы не хотелось драматизировать ситуацию. Каждое моё слово можно транслировать в рамках контекста по-разному. В любом случае мы всегда рассматриваем несколько вариантов развития событий — оптимистический, пессимистический и средний. Мы готовимся к различным вариантам. Надеемся, что пессимистический вариант не понадобится.
Вячеслав Гладков

Также губернатор подчеркнул, что Белгородская область с апреля активно занимается укреплением рубежей, формирует Белгородскую черту: «Это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже, на защите интересов российского государства».

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Напомним, недавно ЧВК «Вагнер» заявила о планах сформировать в Белгородской и Курской областях центры подготовки и управления народным ополчением.

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