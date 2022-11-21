СВО, обстрелы и помощь бизнесу: о чём рассказал Гладков во время пресс-конференции

Во время прямой линии поднялся вопрос и об уходе с поста мэра Антона Иванова. По словам Гладкова, решение об уходе с должности Антон Иванов принял самостоятельно: «Он пришёл и сказал: „Я за вами не успеваю“. Мне, с одной стороны, было жалко. Мне нравилось, как он общался с людьми. Но ведь на работу берёшь не для того, чтобы за человека выполнять работу».