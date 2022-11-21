СВО, обстрелы и помощь бизнесу: о чём рассказал Гладков во время пресс-конференции

Во время пресс-конференции губернатору задали вопрос, почему во время обстрелов не включают систему оповещения, а сообщения от МЧС приходят с опозданием.
Сложности есть. Если говорить в общем, то, с чем мы столкнулись за последние 8 месяцев, в инструкциях и положениях пока не прописано. Сигнал «Внимание» в рамках обстрелов территорий не работает. Когда идёт обстрел системой «Град», «Ураган» или миномётный, нет возможности засечь и предупредить заранее. Мы стараемся найти формат, которым можно было бы оповещать.
Вячеслав Гладков
Губернатор сообщил, что в ближайшее время будет выстроена система, которая позволит оперативно оповещать людей.
Также Вячеслав Гладков сообщил, что смс-сообщения поступали от МЧС не вовремя, так как операторы согласовывают сообщения с другими ведомствами.
Кроме того, во время прямой линии губернатор ответил на вопрос об угрозе наступления на Белгородскую область. По словам Гладкова, область готовится к различным вариантам. Губернатор надеется, что пессимистический вариант развития событий не понадобится. Глава региона также отметил, что в области с апреля текущего года ведётся работа по укреплению границы — Белгородской черты.
Стоит подчеркнуть, что Белгородская область на спецоперацию дополнительно потратила 13 млрд рублей. В основном затраты касаются жилых домов, которые пострадали в ходе обстрелов.
Помимо этого, во время пресс-конференции стало известно, что из плена освободили шестерых белгородцев: «С уполномоченным по правам человека постоянно на связи. Вдаваться в детализацию не хочу. Ситуация сложная. Шесть человек освободили, но есть люди, которые ещё в плену».
Во время прямой линии у губернатора спросили, какую помощь правительство оказывает бизнесу, пострадавшему во время обстрелов. Напомним, недавно во время обстрела в Шебекино были разрушены торговые центры. Владелец сгоревших ТЦ понёс ущерб в 350 млн рублей. За время СВО пострадали также фермерские хозяйства из приграничных территорий. Кроме того, в 2022 году была потеряна часть урожая из-за повышенной влажности. Также на часть полей не смогла зайти техника из-за напряжённой обстановки.
Губернатор сообщил, что региональные власти обсуждают с правительством России возможность оказания помощи белгородскому бизнесу.
Известно, что излишняя влажность нанесла ущерб в размере 4 млрд рублей, невозможность заниматься земледелием — в 1 млрд рублей. Порядка 500 млн рублей ущерба получили предприятия.
Помимо этого, в ходе пресс-конференции у Гладкова спросили, будут ли жителям региона выдавать жилищные сертификаты, как это делают в Херсоне. Губернатор ответил, что в Херсоне была объявлена эвакуация населения. Сейчас рассматривается вопрос о строительстве в области посёлка на 1000 домов или предоставлении сертификата на строительство жилья для жителей 15 населённых пунктов, где объявлена ЧС.
В ходе пресс-конференции у Вячеслава Гладкова поинтересовались, будут ли в Белгородской области проходить новогодние мероприятия. Губернатор отметил, что полностью отказаться от праздников нельзя: »Почему мы должны отменить Новый год? Давайте тогда все праздники отменим — свадьбы, дни рождения. А за что мы тогда воюем?».
Также стало известно, что в скором времени на улице Есенина в Белгороде откроется каток, ещё один каток будет работать в Центральном парке.
Во время прямой линии поднялся вопрос и об уходе с поста мэра Антона Иванова. По словам Гладкова, решение об уходе с должности Антон Иванов принял самостоятельно: «Он пришёл и сказал: „Я за вами не успеваю“. Мне, с одной стороны, было жалко. Мне нравилось, как он общался с людьми. Но ведь на работу берёшь не для того, чтобы за человека выполнять работу».
В отношении и. о. мэра Белгорода Валентина Демидова губернатор отметил, что работал с ним в Севастополе во время критических ситуаций: «У меня есть опыт работы с ним. Знаю, как он руководит городом».
Во время разговора с губернатором журналисты поинтересовались и о судьбе «Белого квартала». Гладков ответил, что сейчас центр похож на свалку. В планах построить там концертный зал и два детских садах.
Во время эфира губернатор сообщил, что сроки окончания дистанционного обучения ещё не известны. По словам Гладкова, нынешняя ситуация не позволяет вернуться к очному обучению.
Дистанционное обучение — это не тот формат, к которому привыкли дети. Всем нам будет крайне непросто. Но, с другой стороны, у нас обстановка такая. Большой запрос на качественный интернет, образовательные программы — в этой части продолжаем работу.
Вячеслав Гладков
Журналист «Бел.Ру» поинтересовалась у губернатора, планирует ли он покупать жильё в Белгородской области. В прошлом году он брал на себя повышенные обязательства по покупке собственного жилья в регионе.
У меня было две задачи — уйти в отпуск и определиться с жильём. Не выполнил ни то, ни другое. Просто не до этого. Неправильно. Нужно, но, наверное, немного попозже.
Вячеслав Гладков