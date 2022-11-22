В Курской области потерялся Бандит участника СВО. Найти его помогли журналисты

В соседнем регионе у участника спецоперации потерялась собака. Её помогли найти журналисты. К редакции обратилась жительница Льгова Виктория. Она рассказала, что около магазина увидела собаку с купированными ушами и хвостом. После публикации ей написал хозяин пса Сергей.
Собаке дали кличку Лайм жители Льгова. В течение двух недель животное жило около магазина. Местные его подкармливали. Несколько жителей города забирали его к себе, но пёс всегда возвращался к магазину. Виктория решила обратиться к журналистам. Уже через два часа женщине написал хозяин, который искал пса. Оказалось, его кличка — Бандит.
До приезда парня собаку нужно было где-то передержать. Этим занялась другая местная жительница. Она заботится о брошенных животных. Хозяина в итоге дождались.
По словам Виктории, парень практически упал на колени перед собакой. И Бандит узнал его. Потерял любимца житель Курчатова, который несколько месяцев провёл на спецоперации. Пса он отвёз родителям, но больше месяца назад животное сбежало. Молодой человек постоянно искал собаку, но безрезультатно. Благодаря помощи земляков и журналистов хозяин и собака воссоединились.