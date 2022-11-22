В Курской области потерялся Бандит участника СВО. Найти его помогли журналисты

Собаке дали кличку Лайм жители Льгова. В течение двух недель животное жило около магазина. Местные его подкармливали. Несколько жителей города забирали его к себе, но пёс всегда возвращался к магазину. Виктория решила обратиться к журналистам. Уже через два часа женщине написал хозяин, который искал пса. Оказалось, его кличка — Бандит.