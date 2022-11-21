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Гладков против публичных сообщений о погибших в СВО белгородцах

Сегодня, 12:58
Фото: 1MI
Глава региона объяснил, что подобных просьб не слышал ни от одной семьи. В таких вопросах в первую очередь нужно ориентироваться именно на родственников погибших.

В ходе пресс-конференции у Гладкова спросили, почему в Белгородской области власти официально не сообщают в соцсетях о погибших, как это делают в соседней Курской области.

Жители обоих регионов в комментариях просят называть имена погибших, чтить их память. Гладков в ответ спросил: а необходимо ли это?

«Я встречался с родными погибших. Ни от одной семьи, где погибли сыновья или мужья, я ни разу такой просьбы не слышал. Мне кажется, что мы в первую очередь должны думать об этих людях», — заявил губернатор.

Ответ не говорит о том, что мы забыли. Работа по увековечиванию памяти ведётся в школах, на рабочих местах. Что касается сообщений в соцсетях, в такой форме можно почтить память только после окончания спецоперации. Пока нужно думать о людях, которым сейчас тяжело.  

 

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#Наталья Корявых#Операция на Украине#Вячеслав Гладков#Погибшие в СВО#Сообщения в соцсетях
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