Гладков против публичных сообщений о погибших в СВО белгородцах

В ходе пресс-конференции у Гладкова спросили, почему в Белгородской области власти официально не сообщают в соцсетях о погибших, как это делают в соседней Курской области.
Жители обоих регионов в комментариях просят называть имена погибших, чтить их память. Гладков в ответ спросил: а необходимо ли это?
«Я встречался с родными погибших. Ни от одной семьи, где погибли сыновья или мужья, я ни разу такой просьбы не слышал. Мне кажется, что мы в первую очередь должны думать об этих людях», — заявил губернатор.
Ответ не говорит о том, что мы забыли. Работа по увековечиванию памяти ведётся в школах, на рабочих местах. Что касается сообщений в соцсетях, в такой форме можно почтить память только после окончания спецоперации. Пока нужно думать о людях, которым сейчас тяжело.