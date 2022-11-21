Гладков против публичных сообщений о погибших в СВО белгородцах

Ответ не говорит о том, что мы забыли. Работа по увековечиванию памяти ведётся в школах, на рабочих местах. Что касается сообщений в соцсетях, в такой форме можно почтить память только после окончания спецоперации. Пока нужно думать о людях, которым сейчас тяжело.