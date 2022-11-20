В Белгородской области обстреляли село Нижний Ольшанец: есть пострадавшая

Сегодня утром, по словам главы региона, ВСУ нанесли удар по селу Нижний Ольшанец. Есть пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. На место уже выехали бригады скорой помощи.
Кроме того, известно о повреждении шести домовладений.
Глава района Владимир Перцев и оперативные службы продолжают подомовой обход территории.
Вячеслав Гладков
Также наши подписчики рассказали, что им пришли вот такие сообщения об обстреле Грайворона и Нижнего Ольшанца.
Отметим, что утром в Белгороде было громко.