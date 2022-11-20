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В Белгородской области обстреляли село Нижний Ольшанец: есть пострадавшая

Сегодня, 07:07
Фото: Bel.ru
Подробности обстрела села в Белгородской области сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Сегодня утром, по словам главы региона, ВСУ нанесли удар по селу Нижний Ольшанец. Есть пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. На место уже выехали бригады скорой помощи.

Кроме того, известно о повреждении шести домовладений.

Глава района Владимир Перцев и оперативные службы продолжают подомовой обход территории.
Вячеслав Гладков

Также наши подписчики рассказали, что им пришли вот такие сообщения об обстреле Грайворона и Нижнего Ольшанца.

Фото: Бел.Ру

Отметим, что утром в Белгороде было громко.

Белгородцы с утра слышат громкие звуки работы военных
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#Артем Черненко#Происшествия#Обстрел#Операция на Украине#Белгородская область#Грайворон#Нижний ольшанец#Вячеслав Гладков#ВСУ
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