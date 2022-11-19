При обстреле Шебекино пострадали общежитие и два дома

Гладков уточнил информацию об обстреле Шебекино

Снаряд попал в полупустое здание общежития. Повреждения также получили два пятиэтажных дома. Что касается пострадавшей, женщина действительно получила ушиб при падении, но от госпитализации она отказалась, заявил губернатор.