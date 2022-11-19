Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

При обстреле Шебекино пострадали общежитие и два дома

Вчера, 14:37
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Гладков уточнил информацию об обстреле Шебекино

Снаряд попал в полупустое здание общежития. Повреждения также получили два пятиэтажных дома. Что касается пострадавшей, женщина действительно получила ушиб при падении, но от госпитализации она отказалась, заявил губернатор.
Сюжет
Обстрел

В результате обстрела Шебекино 19 ноября пострадали общежитие и два пятиэтажных дома. Данные уточнил Вячеслав Гладков. Общежитие было полупустым.

Пострадавшая в результате происшествия действительно была, добавил губернатор. Женщина ушибла руку при падении. Однако от госпитализации она отказалась.

Гладков добавил, что в складских помещениях пожар уже потушили. Подомовой обход продолжается.

Шебекино обстреляли днём 19 ноября. По словам главы горокруга Владимира Жданова, в городе в результате происшествия частично нет света и воды.

Жданов не подтвердил информацию о пострадавшей в результате обстрела Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ вновь обстреливают Шебекино: есть прилёты на территории дома и промпредприятийВладимир Жданов рассказал, почему при обстреле Шебекино не включили сиренуВ соцсетях распространяется фейк о большем количестве погибших при обстреле Шебекино
#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел#Шебекино#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Пострадавшая#Общежитие#Дом#Пожар
Подпишитесь
ВСУ вновь обстреливают Шебекино: есть прилёты на территории дома и промпредприятий
Вчера, 15:51
Последние СМС-сообщения об обстреле Белгородской области оказались фейковыми
Вчера, 20:49
Четыре мирных жителя Белгородской области погибли под обстрелами за неделю
Вчера, 14:40
Электропоезд Москва – Белгород около часа простоял в поле из-за непогоды
Вчера, 22:58
С 2023 года в непрофильных вузах начнут преподавать расширенный курс истории России
Вчера, 22:38
Травмпункт в центре Белгорода закроется 1 декабря
Вчера, 14:28