При обстреле Шебекино пострадали общежитие и два дома

В результате обстрела Шебекино 19 ноября пострадали общежитие и два пятиэтажных дома. Данные уточнил Вячеслав Гладков. Общежитие было полупустым.
Пострадавшая в результате происшествия действительно была, добавил губернатор. Женщина ушибла руку при падении. Однако от госпитализации она отказалась.
Гладков добавил, что в складских помещениях пожар уже потушили. Подомовой обход продолжается.
Шебекино обстреляли днём 19 ноября. По словам главы горокруга Владимира Жданова, в городе в результате происшествия частично нет света и воды.