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Жданов не подтвердил информацию о пострадавшей в результате обстрела Шебекино

Вчера, 13:33
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Глава Шебекинского горокруга также сообщил, что пожар на территории промзоны уже ликвидировали. В городе частично нет воды и света.
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Обстрел

Информация о пострадавшей в результате обстрела Шебекино 19 ноября не подтвердилась. Об этом сообщил глава горокруга Владимир Жданов.

Он подтвердил, что прилёты зафиксировали на территории МКД и предприятий. При этом пожар на территории промзоны уже удалось ликвидировать.

Жданов добавил, что сейчас в Шебекино частично нет воды и света. На месте работают оперативные службы, энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервную линию электроснабжения.

Об обстреле и, возможно, одной пострадавшей ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, повреждения также получила линия электропередачи. 

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