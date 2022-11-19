Жданов не подтвердил информацию о пострадавшей в результате обстрела Шебекино

Информация о пострадавшей в результате обстрела Шебекино 19 ноября не подтвердилась. Об этом сообщил глава горокруга Владимир Жданов.
Он подтвердил, что прилёты зафиксировали на территории МКД и предприятий. При этом пожар на территории промзоны уже удалось ликвидировать.
Жданов добавил, что сейчас в Шебекино частично нет воды и света. На месте работают оперативные службы, энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервную линию электроснабжения.
Об обстреле и, возможно, одной пострадавшей ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, повреждения также получила линия электропередачи.