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Последние СМС-сообщения об обстреле Белгородской области оказались фейковыми

Вчера, 17:49
Фото: 1MI
Глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что информацию об обстрелах хутора Мухин и посёлка Разумное МЧС не рассылали.
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Обстрел

Сегодня, 19 ноября, белгородцам пришли СМС-сообщения от МЧС Белгородской области об обстрелах хутора Мухин Шебекинского горокруга и посёлка Разумное. Однако многие белгородцы начали сообщать, что в этих населённых пунктах всё тихо.

В тот же день глава администрации Белгородского района Владимир Перцев ответил белгородцам в соцсетях, что МЧС региона таких сообщений не рассылали. По его словам, эта информация является фейковой. Теперь полиция выяснит, правда ли отправленные сообщения фейк, и кто их рассылал.

Напомним, что отправлять СМС-сообщения об обстрелах решили 23 октября. МЧС применяет смс-рассылки в случае обстрела какого-либо населённого пункта Белгородской области.

Фото: t.me/belgorod01
Белгородцы попросили не использовать СМС для оповещения об обстрелах
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#Александра Склярова#Общество#Обстрел#Белгородская область#Владимир перцев#Смс-рассылка#МЧС#Фейки
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