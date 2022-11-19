Последние СМС-сообщения об обстреле Белгородской области оказались фейковыми

Сегодня, 19 ноября, белгородцам пришли СМС-сообщения от МЧС Белгородской области об обстрелах хутора Мухин Шебекинского горокруга и посёлка Разумное. Однако многие белгородцы начали сообщать, что в этих населённых пунктах всё тихо.
В тот же день глава администрации Белгородского района Владимир Перцев ответил белгородцам в соцсетях, что МЧС региона таких сообщений не рассылали. По его словам, эта информация является фейковой. Теперь полиция выяснит, правда ли отправленные сообщения фейк, и кто их рассылал.
Напомним, что отправлять СМС-сообщения об обстрелах решили 23 октября. МЧС применяет смс-рассылки в случае обстрела какого-либо населённого пункта Белгородской области.