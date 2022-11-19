Последние СМС-сообщения об обстреле Белгородской области оказались фейковыми

В тот же день глава администрации Белгородского района Владимир Перцев ответил белгородцам в соцсетях, что МЧС региона таких сообщений не рассылали. По его словам, эта информация является фейковой. Теперь полиция выяснит, правда ли отправленные сообщения фейк, и кто их рассылал.