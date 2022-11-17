«Шансов у них никаких»: военные из РФ рассказали о попытках ВСУ прощупать оборону

Российские военные рассказали о попытках ВСУ прощупать их оборону, но они уверены, что шансов у них никаких. На месте событий побывал специальный корреспондент издания.
Журналист рассказал, что от позиций ВС РФ до ВСУ меньше километра, поэтому перестрелки происходят постоянно. В это место военным привозят посылки от родственников с необходимыми предметами для обустройства быта.
Поля неподалёку усеяны свежими воронками. Сопровождающий с позывным «Курах» рассказал, что БМП едва не попала под огонь противотанковой управляемой ракеты. По его словам, повезло, что остались живы. Он также уточнил, что украинские ДРГ пытаются прорваться регулярно. На днях военных обстреляли из РСЗО, хорошо, что бойцы были в укрытии.
На позициях в основном находятся контрактники, уточнил военнослужащий. За посадкой видны руины фермы — на эту линию постоянно выдвигаются ВСУ, рассказал военный с позывным «Ниндзя». Он же уточнил, что шансов у противника никаких, но ВСУ всё равно пробуют.
Мужчина также рассказал, что он и его боевые товарищи отправились служить по контракту в начале спецоперации. Как раз в это время ВС РФ заметили движение противника. Журналиста проводил другой военный, который поблагодарил его за визит и привезённые посылки.