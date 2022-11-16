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В Сети появилось видео ответного удара военных РФ после обстрела Шебекино

Вчера, 10:11
Фото: кадр из видео
Кадры публикуют шебекинские паблики. Вечером 15 ноября город обстреляли ВСУ — три человека погибло.

В группе «ВПодъезде Шебекино» во «ВКонтакте» публикуют видео ответного удара российских военных после обстрела Белгородской области 15 ноября. Два источника подтвердили подлинность кадров.

ВСУ обстреляли Шебекино вечером 15 ноября. Два человека погибли на месте. Ещё одна пострадавшая скончалась в больнице. Двое пострадали: один пациент в реанимации, другой — в состоянии средней степени тяжести.

Помимо Шебекино, под обстрел накануне попали Грайворонский и Валуйский горокруга. В первом случае обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Валуйском горокруге погиб один человек, госпитализированы двое раненых. В Уразово повреждения получили 11 домов и четыре машины.

От обстрелов ВСУ валуйского посёлка Уразово пострадали 11 домов и четыре машины
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#Инна Рогова#Общество#Обстрел Белгородской области 15 ноября#Шебекино#Белгородская область#ВСУ#Обстрелы
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