В Сети появилось видео ответного удара военных РФ после обстрела Шебекино

Помимо Шебекино, под обстрел накануне попали Грайворонский и Валуйский горокруга. В первом случае обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Валуйском горокруге погиб один человек, госпитализированы двое раненых. В Уразово повреждения получили 11 домов и четыре машины.