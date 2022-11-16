Отец троих детей купил у военного автомат Калашникова и попал под суд

Белгородец купил у военного автомат Калашникова и попал под суд. Его осудили за незаконное хранение и приобретение оружия.
В сентябре житель Волоконовского района купил у военного автомат АК-74М, привёз его домой и спрятал. Вскоре оружие нашли и изъяли сотрудники полиции.
Во время заседания суд учёл смягчающие обстоятельства. В их числе наличие у подсудимого троих несовершеннолетних детей, болезненное состояние и способствование расследованию.
Мужчину приговорили к сроку ниже того, который предусматривает статья обвинения. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что белгородец незаконно хранил пистолет Макарова и патроны. Другого жителя региона ограничили в свободе за хранение пороха.