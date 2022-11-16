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Отец троих детей купил у военного автомат Калашникова и попал под суд

Вчера, 13:47
Фото: kalashnikovgroup.ru
Мужчину осудили за незаконное приобретение, перевозку и хранение огнестрельного оружия, сообщает Волоконовский райсуд.

Белгородец купил у военного автомат Калашникова и попал под суд. Его осудили за незаконное хранение и приобретение оружия.

В сентябре житель Волоконовского района купил у военного автомат АК-74М, привёз его домой и спрятал. Вскоре оружие нашли и изъяли сотрудники полиции.

Во время заседания суд учёл смягчающие обстоятельства. В их числе наличие у подсудимого троих несовершеннолетних детей, болезненное состояние и способствование расследованию.

Мужчину приговорили к сроку ниже того, который предусматривает статья обвинения. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что белгородец незаконно хранил пистолет Макарова и патроны. Другого жителя региона ограничили в свободе за хранение пороха

 

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#Наталья Корявых#Общество#Нарочно не придумаешь#Волоконовский район#Автомат калашникова#Многодетный отец#Оружие#Покупка#Суд
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