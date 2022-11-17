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Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода

Сегодня, 09:11
Фото: Оксана Дивисенко / vk.com/divisenko.oksana
Женщины просят отвести солдат срочной службы подальше от границы, пишет «Фонарь». По словам обратившихся, в Белгороде в целом их приняли лучше и обещали разобраться в ситуации.
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Военные

16 ноября несколько женщин из разных регионов РФ обратились в военную прокуратуру Белгорода. Все обратившиеся — матери солдат срочной службы из Воронежа, Томска, Кирова. Женщины представляют «Совет солдатских матерей и жён».

Они просили отвести срочников подальше от границы, обратить внимание на обеспечение бойцов, сообщает издание. Помимо этого, женщины требовали изучить обстоятельства происшествия: по их словам, недавно якобы один из солдат погиб на глазах у сослуживцев.

Представительницы «Совета солдатских матерей и жён» отметили, что уже обращались к главам регионов, писали в Минобороны. В Белгороде, по словам одной из обратившихся — жительницы Воронежа Оксаны Дивисенко, их приняли лучше, чем, например, в Санкт-Петербурге.

Конечно, пообещали разобраться. Конечно, все требования приняли: и коллективные, и личные. Именно из этой прокуратуры дали ответ на предыдущий запрос, что срочники просто охраняют границу по приказу командования части.
Оксана Дивисенко

Жительница Воронежа на своей странице в соцсети добавила, что спор был настолько жарким, что пришлось вызывать скорую помощь.

Теперь же женщины ожидают ответа на новые обращения, направленные в военную прокуратуру Белгорода.

Одна из обратившихся ранее вышла на одиночный пикет возле здания белгородского правительства. Жительница Кирова держала в руках плакат «Дайте брёвна солдатам!».

Юлия Щедрина побеседовала с белгородкой, вышедшей на одиночный пикет
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#Инна Рогова#Общество#Военные#Белгородская область#Срочники#Матери#Военная прокуратура
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