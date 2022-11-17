Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода

16 ноября несколько женщин из разных регионов РФ обратились в военную прокуратуру Белгорода. Все обратившиеся — матери солдат срочной службы из Воронежа, Томска, Кирова. Женщины представляют «Совет солдатских матерей и жён».
Они просили отвести срочников подальше от границы, обратить внимание на обеспечение бойцов, сообщает издание. Помимо этого, женщины требовали изучить обстоятельства происшествия: по их словам, недавно якобы один из солдат погиб на глазах у сослуживцев.
Представительницы «Совета солдатских матерей и жён» отметили, что уже обращались к главам регионов, писали в Минобороны. В Белгороде, по словам одной из обратившихся — жительницы Воронежа Оксаны Дивисенко, их приняли лучше, чем, например, в Санкт-Петербурге.
Конечно, пообещали разобраться. Конечно, все требования приняли: и коллективные, и личные. Именно из этой прокуратуры дали ответ на предыдущий запрос, что срочники просто охраняют границу по приказу командования части.
Оксана Дивисенко
Жительница Воронежа на своей странице в соцсети добавила, что спор был настолько жарким, что пришлось вызывать скорую помощь.
Теперь же женщины ожидают ответа на новые обращения, направленные в военную прокуратуру Белгорода.
Одна из обратившихся ранее вышла на одиночный пикет возле здания белгородского правительства. Жительница Кирова держала в руках плакат «Дайте брёвна солдатам!».