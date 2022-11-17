Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода

Представительницы «Совета солдатских матерей и жён» отметили, что уже обращались к главам регионов, писали в Минобороны. В Белгороде, по словам одной из обратившихся — жительницы Воронежа Оксаны Дивисенко, их приняли лучше, чем, например, в Санкт-Петербурге.