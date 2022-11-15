Белгородец взыскал с турагента компенсацию за неудавшийся отпуск в Мексике

Житель Шебекинского горокруга через суд взыскал с турагента компенсацию за неудавшийся отпуск в Мексике. Истец взял путёвки на двоих человек, однако в марте 2022 года не смог улететь. Агент деньги сразу не вернул. Дело дошло до суда.