Белгородец взыскал с турагента компенсацию за неудавшийся отпуск в Мексике

Житель Шебекинского горокруга через суд взыскал с турагента компенсацию за неудавшийся отпуск в Мексике. Истец взял путёвки на двоих человек, однако в марте 2022 года не смог улететь. Агент деньги сразу не вернул. Дело дошло до суда.
Истец полностью оплатил стоимость тура. Ему вернули деньги только во время судебных разбирательств. Житель региона также потребовал выплатить компенсацию морального вреда.
Суд решил удовлетворить требования белгородца частично. Турагент выплатил компенсацию и штраф. Решение ещё может быть обжаловано.