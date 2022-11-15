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Белгородец взыскал с турагента компенсацию за неудавшийся отпуск в Мексике

15 ноября, 16:20
В марте 2022 года истец не смог попасть в Мексику, а агент не вернул ему деньги сразу, сообщили в Шебекинском райсуде.

Житель Шебекинского горокруга через суд взыскал с турагента компенсацию за неудавшийся отпуск в Мексике. Истец взял путёвки на двоих человек, однако в марте 2022 года не смог улететь. Агент деньги сразу не вернул. Дело дошло до суда.

Истец полностью оплатил стоимость тура. Ему вернули деньги только во время судебных разбирательств. Житель региона также потребовал выплатить компенсацию морального вреда.

Суд решил удовлетворить требования белгородца частично. Турагент выплатил компенсацию и штраф. Решение ещё может быть обжаловано.

 

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#Наталья Корявых#Общество#Шебекинский горокруг#Мексика#Турпутёвка#Ограничение полётов#Туристическая компания#Возмещение вреда
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