Белгородец отсудил у Краснояружской зерновой компании 351 тыс. рублей за гибель пчёл

О похожей ситуации в УФССП рассказывали в минувшем году. Тогда Краснояружскую зерновую компанию тоже обязали заплатить физлицу ущерб от гибели пчёл и упущенной выгоды, но сумма была больше — 718,2 тыс. рублей.