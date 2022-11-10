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Белгородец отсудил у Краснояружской зерновой компании 351 тыс. рублей за гибель пчёл

Сегодня, 08:19
Фото: 1MI
Пчёлы фермера погибли от отравления препаратом для борьбы с вредными насекомыми, о чём свидетельствуют результаты анализа. Белгородец выиграл суд у компании, процесс выплаты проконтролировали приставы, сообщили в региональном УФССП.

У жителя Губкина была кочевая пасека. Во время сбора мёда он выехал с ней в поле, однако спустя время пчёлы погибли.

Согласно результатам анализа, массовая гибель произошла из-за отравления препаратом для борьбы с вредными насекомыми, пестицида. Об этом свидетельствовали пробы, которые взяли с поля, принадлежащего ЗАО «Краснояружская зерновая компания». Само поле находилось рядом с местом расположения пасеки.

Мужчина выиграл суд: Краснояружскую зерновую компанию обязали заплатить ему 351,9 тыс. рублей. Процесс выплаты проконтролировали приставы, материальный ущерб погасили в полном объёме в добровольный срок.

О похожей ситуации в УФССП рассказывали в минувшем году. Тогда Краснояружскую зерновую компанию тоже обязали заплатить физлицу ущерб от гибели пчёл и упущенной выгоды, но сумма была больше — 718,2 тыс. рублей.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Краснояружская зерновая компания#Пчёлы#Суд
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