Белгородец отсудил у Краснояружской зерновой компании 351 тыс. рублей за гибель пчёл

У жителя Губкина была кочевая пасека. Во время сбора мёда он выехал с ней в поле, однако спустя время пчёлы погибли.
Согласно результатам анализа, массовая гибель произошла из-за отравления препаратом для борьбы с вредными насекомыми, пестицида. Об этом свидетельствовали пробы, которые взяли с поля, принадлежащего ЗАО «Краснояружская зерновая компания». Само поле находилось рядом с местом расположения пасеки.
Мужчина выиграл суд: Краснояружскую зерновую компанию обязали заплатить ему 351,9 тыс. рублей. Процесс выплаты проконтролировали приставы, материальный ущерб погасили в полном объёме в добровольный срок.
О похожей ситуации в УФССП рассказывали в минувшем году. Тогда Краснояружскую зерновую компанию тоже обязали заплатить физлицу ущерб от гибели пчёл и упущенной выгоды, но сумма была больше — 718,2 тыс. рублей.