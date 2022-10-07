Белгородка отсудила у бетонного завода 1 млн рублей

Жительница Старооскольского горокруга получила более 1 млн рублей компенсации от бетонного завода. Причиной послужил некачественный бетон.
В июле прошлого года женщина заказала бетон с доставкой и услугами бетононасоса. Она собиралась залить фундамент дома. Истец усомнилась в качестве продукции и отправила её на проверку специалистам.
Исследования подтвердили, что бетон не соответствует необходимой марке. Фундамент, как утверждал специалист, был бы непригоден к дальнейшей эксплуатации.
Женщина направила в организацию претензию с требованием демонтировать фундамент или компенсировать ей расходы. Реакции на это не последовало. В итоге оскольчанка обратилась в суд. Представитель организации исковые требования не признал.
Центр судебной строительно-технической экспертизы и проектирования БГТУ также пришёл к выводу, что прочность фундамента не соответствует необходимым требованиям. Фундамент нужно менять полностью, подчеркнули эксперты.
На восстановительные работы компании придётся потратить более 1 млн рублей. Эти деньги уже взыскали. Также заводу необходимо выплатить 5 тыс. рублей компенсации и 200 тыс. штрафа.
Компания с указанным решением не согласилась и попыталась его оспорить. Решение суда в итоге не изменилось.