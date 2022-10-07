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Белгородка отсудила у бетонного завода 1 млн рублей

7 октября 14:52
Причиной судебных тяжб стала некачественная продукция, выпущенная предприятием, сообщает Старооскольский райсуд.

Жительница Старооскольского горокруга получила более 1 млн рублей компенсации от бетонного завода. Причиной послужил некачественный бетон.

В июле прошлого года женщина заказала бетон с доставкой и услугами бетононасоса. Она собиралась залить фундамент дома. Истец усомнилась в качестве продукции и отправила её на проверку специалистам.

Исследования подтвердили, что бетон не соответствует необходимой марке. Фундамент, как утверждал специалист, был бы непригоден к дальнейшей эксплуатации.

Женщина направила в организацию претензию с требованием демонтировать фундамент или компенсировать ей расходы. Реакции на это не последовало. В итоге оскольчанка обратилась в суд. Представитель организации исковые требования не признал.

Центр судебной строительно-технической экспертизы и проектирования БГТУ также пришёл к выводу, что прочность фундамента не соответствует необходимым требованиям. Фундамент нужно менять полностью, подчеркнули эксперты.

На восстановительные работы компании придётся потратить более 1 млн рублей. Эти деньги уже взыскали. Также заводу необходимо выплатить 5 тыс. рублей компенсации и 200 тыс. штрафа.

Компания с указанным решением не согласилась и попыталась его оспорить. Решение суда в итоге не изменилось.

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#Общество#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Бетон#Плохое качество#Суд#Наталья Корявых
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