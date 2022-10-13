У мэрии Белгорода отсудили 479 тыс. рублей за разрыв контракта на перевозки в такси

Предприниматель, предоставлявший услугу, обратился в суд. Последний удовлетворил иск полностью. С мэрии взыскали 479 тыс. рублей, а также госпошлину в размере 12,5 тыс. рублей. Решение суда можно обжаловать в течение месяца.