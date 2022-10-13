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У мэрии Белгорода отсудили 479 тыс. рублей за разрыв контракта на перевозки в такси

Сегодня, 06:31
Фото: 1MI
Заказчик в одностороннем порядке отказался от выполнения контракта. Иск исполнителя удовлетворили, следует из решения Арбитражного суда Белгородской области.

Администрация города расторгла контракт в одностороннем порядке. Исполнитель обратился в суд и выиграл дело.

Изначально цена контракта составляла 2,4 млн рублей. Контракт заключили 6 октября 2020 года. Дата начала исполнения — 8 октября 2020 года. Расторгли его уже 8 января 2021 года.

Предприниматель, предоставлявший услугу, обратился в суд. Последний удовлетворил иск полностью. С мэрии взыскали 479 тыс. рублей, а также госпошлину в размере 12,5 тыс. рублей. Решение суда можно обжаловать в течение месяца.

 

 

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