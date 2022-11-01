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Предпринимательница отсудила у белгородского «Приосколья» более 1,7 млн рублей

Вчера, 09:35
Фото: Bel.ru
Причиной иска послужило повреждение прицепа в ДТП, следует из решения арбитражного суда Белгородской области.

Предпринимательница через суд взыскала с «Приосколья» более 1,7 млн рублей из-за аварии. В ДТП пострадал прицеп. Изначально с предприятия требовали почти 2 млн рублей.

Согласно решению суда, с компании взыскали 1,7 млн рублей убытков, 15 тыс. рублей за проведение экспертизы, а также госпошлину. Решение ещё может быть обжаловано в течение месяца.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор не смог привлечь «Приосколье» к ответственности за нарушения. В брянском детсаде в пробе тушки цыплёнка-бройлера нашли антибиотик, но в суде посчитали, что ведомство не доказало состава правонарушения в действиях компании.

Напомним, предприятие «Приосколья» требовало летом вернуть участок под яму для захоронения трупов птиц.

 

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#Наталья Корявых#Экономика#Эксклюзив#Есть повод#Приосколье#Арбитражный суд#Компенсация вреда
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