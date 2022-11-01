Ранее сообщалось, что Россельхознадзор не смог привлечь «Приосколье» к ответственности за нарушения. В брянском детсаде в пробе тушки цыплёнка-бройлера нашли антибиотик, но в суде посчитали, что ведомство не доказало состава правонарушения в действиях компании.