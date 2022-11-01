Предпринимательница через суд взыскала с «Приосколья» более 1,7 млн рублей из-за аварии. В ДТП пострадал прицеп. Изначально с предприятия требовали почти 2 млн рублей.
Согласно решению суда, с компании взыскали 1,7 млн рублей убытков, 15 тыс. рублей за проведение экспертизы, а также госпошлину. Решение ещё может быть обжаловано в течение месяца.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор не смог привлечь «Приосколье» к ответственности за нарушения. В брянском детсаде в пробе тушки цыплёнка-бройлера нашли антибиотик, но в суде посчитали, что ведомство не доказало состава правонарушения в действиях компании.
Напомним, предприятие «Приосколья» требовало летом вернуть участок под яму для захоронения трупов птиц.