Молодой оскольчанин до смерти избил неприятеля в котельной

Происшествие случилось 6 ноября в старооскольском селе Курское. В котельной дома поссорились мужчины 18 и 38 лет. Во время выяснения отношений младший по возрасту оскольчанин ударил оппонента ногой по голове.
Пострадавшего отвезли в окружную больницу. Однако несмотря на помощь медиков 38-летний мужчина скончался от черепно-мозговой травмы.
Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Подозреваемого задержали и заключили под стражу. По статье молодому человеку грозит до 15 лет тюрьмы.
Уголовное дело по той же статье ранее завели против жителя региона, который избил неприятеля за то, что тот вызвал участкового. На момент происшествия подозреваемый был пьян. Тело пострадавшего обнаружили соседи на следующее утро.