Белгородец избил жену ведром и угрожал убийством

48-летний житель села в Шебекинском горокруге бил супругу ведром по голове и угрожал её убить. Полицию вызвали односельчане.
Как выяснили правоохранители, ссора у семейной пары началась во время застолья. Мужчина несколько раз ударил потерпевшую ведром и начал угрожать расправой.
Когда злоумышленник ушёл, женщина обратилась к жителям села, которые вызвали полицию. Против мужчины возбудили уголовное дело за угрозы убийством. Ему грозит до двух лет колонии.
Ранее сообщалось, что другой житель региона запер подругу дома, избивал её и душил кабелем от зарядки. Ещё один белгородец угрожал вилами сотрудникам полиции.