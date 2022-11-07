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Белгородец избил жену ведром и угрожал убийством

Вчера, 17:34
56-летняя женщина обратилась за помощью к односельчанам, которые и вызвали полицию, сообщили в региональном УМВД.

48-летний житель села в Шебекинском горокруге бил супругу ведром по голове и угрожал её убить. Полицию вызвали односельчане.

Как выяснили правоохранители, ссора у семейной пары началась во время застолья. Мужчина несколько раз ударил потерпевшую ведром и начал угрожать расправой.

Когда злоумышленник ушёл, женщина обратилась к жителям села, которые вызвали полицию. Против мужчины возбудили уголовное дело за угрозы убийством. Ему грозит до двух лет колонии.

Ранее сообщалось, что другой житель региона запер подругу дома, избивал её и душил кабелем от зарядки. Ещё один белгородец угрожал вилами сотрудникам полиции. 

 

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