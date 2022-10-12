В Старом Осколе подросток-рецидивист избил знакомого до полусмерти

В Старом Осколе завершили расследование уголовного дела против 17-летнего подростка. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью и краже.
1 мая молодой человек пришёл к своему знакомому и избил его во время ссоры. Он напал на якобы обидчика своего брата. Парень бил потерпевшего кулаками по голове.
7 июня подросток пришёл в магазин «Магнит» и украл оттуда четыре упаковки кофе на сумму в 2,7 тыс. рублей. Ранее старооскольца уже привлекали к ответственности за преступления против собственности. Уголовное дело передадут в суд.