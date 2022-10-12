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В Старом Осколе подросток-рецидивист избил знакомого до полусмерти

Сегодня, 13:02
Фото: 1MI
Парень много раз ударил по голове «обидчика» своего брата. Через месяц он пошёл в супермаркет и вынес оттуда четыре упаковки кофе, сообщили в региональном СК.

В Старом Осколе завершили расследование уголовного дела против 17-летнего подростка. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью и краже.

1 мая молодой человек пришёл к своему знакомому и избил его во время ссоры. Он напал на якобы обидчика своего брата. Парень бил потерпевшего кулаками по голове.

7 июня подросток пришёл в магазин «Магнит» и украл оттуда четыре упаковки кофе на сумму в 2,7 тыс. рублей. Ранее старооскольца уже привлекали к ответственности за преступления против собственности. Уголовное дело передадут в суд.

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#Происшествия#Новости Старого Оскола#Подросток-рецидивист#Кража#Избиение#Наталья Корявых
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