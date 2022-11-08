Пьяный белгородец избил до смерти знакомого и ушёл спать

Происшествие случилось в августе в Ровеньском районе. Несколько мужчин распивали в доме одного из знакомых алкоголь. Во время застолья между ними несколько раз вспыхивали ссоры на тему взаимного уважения, из-за чего хозяин жилья вызвал участкового. Однако к приезду полицейского конфликт разрешился: узнав об этом, правоохранитель ушёл.