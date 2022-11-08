Пьяный белгородец избил до смерти знакомого и ушёл спать

Происшествие случилось в августе в Ровеньском районе. Несколько мужчин распивали в доме одного из знакомых алкоголь. Во время застолья между ними несколько раз вспыхивали ссоры на тему взаимного уважения, из-за чего хозяин жилья вызвал участкового. Однако к приезду полицейского конфликт разрешился: узнав об этом, правоохранитель ушёл.
Спустя время, узнав о том, что полицейского вызвал хозяин дома, 38-летний обвиняемый учинил новую ссору. В этот раз конфликт закончился тем, что мужчина избил домовладельца, удары он наносил по голове и туловищу. Очевидцы разняли мужчин, после чего все разошлись спать.
Однако травмы для потерпевшего оказались смертельными. На следующее утро его тело обнаружила соседка. К смерти домовладельца привели травмы в области головы.
Против накинувшегося с кулаками на хозяина дома мужчины завели уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), ему грозит до 15 лет тюрьмы. Расследование дела завершено, его направили в суд.
По той же статье ранее осудили жительницу Старого Оскола. Она, будучи пьяной, ударила своего восьмилетнего ребёнка и воткнула нож в его грудь. Спасти мальчика удалось благодаря бдительным соседям. Оскольчанку приговорили к пяти годам тюрьмы.