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Пьяный белгородец избил до смерти знакомого и ушёл спать

Вчера, 13:31
Фото: 1MI
За вечер мужчины дважды вступали в конфликт: первая ссора закончилась вызовом полицейского, вторая — избиением. Пострадавший получил серьёзные травмы в области головы, от которых в итоге скончался, рассказали в пресс-службе регионального следкома.

Происшествие случилось в августе в Ровеньском районе. Несколько мужчин распивали в доме одного из знакомых алкоголь. Во время застолья между ними несколько раз вспыхивали ссоры на тему взаимного уважения, из-за чего хозяин жилья вызвал участкового. Однако к приезду полицейского конфликт разрешился: узнав об этом, правоохранитель ушёл.

Спустя время, узнав о том, что полицейского вызвал хозяин дома, 38-летний обвиняемый учинил новую ссору. В этот раз конфликт закончился тем, что мужчина избил домовладельца, удары он наносил по голове и туловищу. Очевидцы разняли мужчин, после чего все разошлись спать.

Однако травмы для потерпевшего оказались смертельными. На следующее утро его тело обнаружила соседка. К смерти домовладельца привели травмы в области головы.

Против накинувшегося с кулаками на хозяина дома мужчины завели уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), ему грозит до 15 лет тюрьмы. Расследование дела завершено, его направили в суд.

По той же статье ранее осудили жительницу Старого Оскола. Она, будучи пьяной, ударила своего восьмилетнего ребёнка и воткнула нож в его грудь. Спасти мальчика удалось благодаря бдительным соседям. Оскольчанку приговорили к пяти годам тюрьмы.

Пьяная старооскольчанка воткнула нож в сына из-за просмотра телевизора
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#Происшествия#Белгородская область#Ровеньский район#Суд#Избиение#Инна Рогова
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