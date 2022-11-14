Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородскую область за день трижды обстреляли

14 ноября 18:41
Фото: 1MI
Новая неделя для жителей Белгородской области началась громко и страшно. Кто-то услышал взрывы у себя над головой и испугался, некоторым пришлось даже пережидать обстрел в подвалах.

Утром 14 ноября под обстрел ВСУ попал Валуйский горокруг. На окраину села Борки прилетели мины, две ракеты успешно сбили. Обошлось без жертв, но разрушения от мин остались.

Позже, в этот же день, украинская армия обстреляла село Козинка Грайворонского округа. Жителям во время нападения на телефоны пришли СМС с информацией о необходимости спуститься в укрытия. В Козинке также никто не пострадал. По информации губернатора, на территорию фермера попал снаряд, из-за чего начался пожар — загорелась ёмкость с дизельным топливом.

В Белгороде первые тревожные звуки местные жители услышали в 17:45. Позже, около 18:20, снова было очень громко, сработала сигнализация у некоторых машин. Тогда Вячеслав Гладков сообщил, что это белгородцы слышали систему ПВО. Противовоздушная оборона работала в Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском округе. На данный момент известно, что пострадавших и последствий — нет.

Белгородцам из приграничного города рассказали, как вести себя при ЧС в военное время
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцам из приграничного города рассказали, как вести себя при ЧС в военное времяВ хуторе Волоконовского района планируют ввести режим ЧС из-за обстрелов
#Инна Рогова#Происшествия#Операция на Украине#Обстрел#Белгородская область#Белгород#Обстрелы#Обстрел ВСУ#Работа ПВО
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11