Белгородскую область за день трижды обстреляли

Позже, в этот же день, украинская армия обстреляла село Козинка Грайворонского округа. Жителям во время нападения на телефоны пришли СМС с информацией о необходимости спуститься в укрытия. В Козинке также никто не пострадал. По информации губернатора, на территорию фермера попал снаряд, из-за чего начался пожар — загорелась ёмкость с дизельным топливом.