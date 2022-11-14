Белгородскую область за день трижды обстреляли

Утром 14 ноября под обстрел ВСУ попал Валуйский горокруг. На окраину села Борки прилетели мины, две ракеты успешно сбили. Обошлось без жертв, но разрушения от мин остались.
Позже, в этот же день, украинская армия обстреляла село Козинка Грайворонского округа. Жителям во время нападения на телефоны пришли СМС с информацией о необходимости спуститься в укрытия. В Козинке также никто не пострадал. По информации губернатора, на территорию фермера попал снаряд, из-за чего начался пожар — загорелась ёмкость с дизельным топливом.
В Белгороде первые тревожные звуки местные жители услышали в 17:45. Позже, около 18:20, снова было очень громко, сработала сигнализация у некоторых машин. Тогда Вячеслав Гладков сообщил, что это белгородцы слышали систему ПВО. Противовоздушная оборона работала в Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском округе. На данный момент известно, что пострадавших и последствий — нет.