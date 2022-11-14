Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Гладков прокомментировал новый обстрел ВСУ Валуйского горокруга

14 ноября 09:56
Фото: Bel.ru
Удалось сбить две ракеты, обошлось без раненых и разрушений. Мины прилетели и на окраину села Борки — там пострадали погреб и окна в частных жилых домах. Обход территории продолжается.
Сюжет
Обстрел

Утром 14 ноября ВСУ обстреляли Валуйский горокруг. Средства ПВО сбили две ракеты. Пострадавших и разрушений нет.

Обстреляли и окраину села Борки. В этом случае без повреждений не обошлось: есть разрушения в погребе частного дома, в ещё одном жилом доме выбило окна. Обход территории продолжается. Жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

Отметим, что в минувшие выходные под миномётный обстрел попали несколько сёл Шебекинского горокруга. Обошлось без пострадавших, но было попадание в газовый распределитель.

На минувшей неделе ВСУ также обстреляли несколько сёл Белгородского района. Задело подстанцию, из-за чего некоторые населённые пункты на время остались без света.

Под обстрел ВСУ попало несколько сёл Белгородского района
Узнать подробнее
Читайте также:
Посёлок в Курской области снова обстреляли ВСУГрайворон в Белгородской области обстреляли со стороны УкраиныВСУ обстреляли посёлок Октябрьский под Белгородом
#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Валуйский горокруг#Вячеслав Гладков#Ракеты#ВСУ#Погреб#Окна#Дома#Инна Рогова
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11