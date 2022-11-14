Гладков прокомментировал новый обстрел ВСУ Валуйского горокруга

Утром 14 ноября ВСУ обстреляли Валуйский горокруг. Средства ПВО сбили две ракеты. Пострадавших и разрушений нет.
Обстреляли и окраину села Борки. В этом случае без повреждений не обошлось: есть разрушения в погребе частного дома, в ещё одном жилом доме выбило окна. Обход территории продолжается. Жертв и пострадавших в результате обстрела нет.
Отметим, что в минувшие выходные под миномётный обстрел попали несколько сёл Шебекинского горокруга. Обошлось без пострадавших, но было попадание в газовый распределитель.
На минувшей неделе ВСУ также обстреляли несколько сёл Белгородского района. Задело подстанцию, из-за чего некоторые населённые пункты на время остались без света.