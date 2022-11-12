Белгородцам из приграничного города рассказали, как вести себя при ЧС в военное время

На базе кинотеатра «Космос» в Грайвороне прошло обучение по эвакуационным мероприятиям. Проводил инструктаж Юрий Бондарь — директор учебно-методического центра по ГО и ЧС.
Жителям приграничного города рассказали, как действовать при сигналах оповещения гражданской обороны «Внимание всем», «Воздушная тревога», «Радиационная опасность», «Химическая тревога». Также спикер отметил, как правильно себя вести при чрезвычайной ситуации в военное время. Для большинства присутствующих этот вопрос был основным. Напомним, что от Грайворона до границы с Украиной чуть более 6 км.
Когда введён режим ЧС, важно сохранять спокойствие. Паника неприемлема. Нужно тщательно продумывать свои действия, иначе можно нанести вред себе и окружающим. Согласно экспертным оценкам, наиболее эффективный способ защиты в военное время — эвакуация, поэтому граждане должны быть готовы.
Юрий Бондарь
Подобные инструктажи теперь проводят во всех городских округах и районах Белгородской области по поручению губернатора.