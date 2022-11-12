Белгородцам из приграничного города рассказали, как вести себя при ЧС в военное время

Жителям приграничного города рассказали, как действовать при сигналах оповещения гражданской обороны «Внимание всем», «Воздушная тревога», «Радиационная опасность», «Химическая тревога». Также спикер отметил, как правильно себя вести при чрезвычайной ситуации в военное время. Для большинства присутствующих этот вопрос был основным. Напомним, что от Грайворона до границы с Украиной чуть более 6 км.