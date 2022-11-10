Власти Губкина заказали ремонт «козырьков» в МКД, за которые отвечает УК

Чиновники решили помочь жителям Губкинского горокруга и предложили отремонтировать «козырьки» многоэтажки за бюджетные деньги. По закону владельцы частной собственности должны оплачивать расходы сами.
Подрядчика, которому заплатят 55 тыс. рублей, уже нашли. На него зарегистрирован ещё один контракт на 161 тыс. рублей.
Известно, что ремонтом по закону должна заняться УК ООО «Инженерные системы». Заявление в местную прокуратуру с просьбой разобраться уже поступило.
УК управляет 21 многоквартирным домом. Организация зарегистрирована в 2013 году в Губкине. Чистая прибыль за 2021 год составила 345 тыс. рублей.