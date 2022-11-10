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Белгородцы хотели сменить провайдера в доме, но УК «Веги» отказала жителям

Сегодня, 07:44
Фото: 1MI

Белгородцы не могут добиться смены интернет-провайдера в доме «Веги»

В доме на улице Вокзальной работает интернет-провайдер «Связь Телеком», который не устраивает жителей. Они захотели сменить оператора и сообщили об этом УК «Сириус». Однако управляющая компания не дала новому провайдеру подключиться к оборудованию, сообщает «Блэтгород».

Управляющая компания «Сириус» не позволила интернет-провайдеру NetByNet подключиться к имеющемуся оборудованию в МКД на улице Вокзальной, 26а. Ранее жители дома проголосовали за смену оператора.

В доме на улице Вокзальной работает интернет-провайдер «Связь Телеком». Однако он не устраивает жителей МКД, в связи с чем на общем собрании большинство проголосовало за смену поставщика услуги.

Белгородцы рассказали местным медиа, что УК «Сириус», несмотря на желание жителей, не дала подключиться к имеющемуся оборудованию новому провайдеру — компании NetByNet. В управляющей компании сослались на то, что переживают за сохранность оборудования в интересах жителей.

Фото: «Блэтгород»

Согласно данным портала «ГИС.ЖКХ», многоквартирный дом на улице Вокзальной ввели в эксплуатацию в 2017 году. Застройщиком является компания «Вега».

Домом занимается ООО Управляющая компания «Сириус». УК работает в Белгороде с 2003 года. Её директором является Григорий Орлов. Учредители, согласно данным ЕГРЮЛ, — Фрейдцис Моисей Срулевич и Фрейдцис Александр Моисеевич. Они же являются учредителями ООО «Специализированный застройщик „Вега“».

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#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Белгород#УК#Провайдер#Интернет#Сириус
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