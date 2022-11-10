Белгородцы хотели сменить провайдера в доме, но УК «Веги» отказала жителям

Белгородцы не могут добиться смены интернет-провайдера в доме «Веги»

В доме на улице Вокзальной работает интернет-провайдер «Связь Телеком», который не устраивает жителей. Они захотели сменить оператора и сообщили об этом УК «Сириус». Однако управляющая компания не дала новому провайдеру подключиться к оборудованию, сообщает «Блэтгород».

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