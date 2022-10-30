На УК в Белгороде возбудили административные дела из-за отсутствия отопления

Мэр Белгорода Антон Иванов остался недоволен работой УК «Сантехподрядчик». По его словам, управляющая компания не желает выполнять поставленные перед ней задачи: проблемы с отоплением на бульваре Строителей до сих пор полностью не решены.
Рабочая группа, проверяющая выполнение компанией работ, сообщила, что инженерные сети внутри дома в порядке. Проблема заключается в котельной и некачественном ремонте. Кроме того, работает всего 15 горелок из 48, чего недостаточно для стабильного теплоснабжения трёх жилых домов.
Поэтому УГЖН в отношении УК возбуждены дела об административных правонарушениях, выдано предписание устранить нарушения и рассматривается вопрос о лишении компании лицензии. Мы поможем собственникам провести собрание для определения новой УК, а также подготовить документы для аннуляции оплаты за некачественно оказанную услугу.
Антон Иванов, мэр Белгорода
Напомним, что тепла в домах на бульваре Строителей нет с начала отопительного сезона. Жительница одного из трёх домов сообщила, что проблемы с УК были и раньше, но тогда они быстро решались.