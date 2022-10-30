Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На УК в Белгороде возбудили административные дела из-за отсутствия отопления

Вчера, 15:45
Фото: pxhere.com
По словам мэра города, уже принимается решение о лишении УК лицензии.

Мэр Белгорода Антон Иванов остался недоволен работой УК «Сантехподрядчик». По его словам, управляющая компания не желает выполнять поставленные перед ней задачи: проблемы с отоплением на бульваре Строителей до сих пор полностью не решены.

Рабочая группа, проверяющая выполнение компанией работ, сообщила, что инженерные сети внутри дома в порядке. Проблема заключается в котельной и некачественном ремонте. Кроме того, работает всего 15 горелок из 48, чего недостаточно для стабильного теплоснабжения трёх жилых домов.

Поэтому УГЖН в отношении УК возбуждены дела об административных правонарушениях, выдано предписание устранить нарушения и рассматривается вопрос о лишении компании лицензии. Мы поможем собственникам провести собрание для определения новой УК, а также подготовить документы для аннуляции оплаты за некачественно оказанную услугу.
Антон  Иванов, мэр Белгорода

Напомним, что тепла в домах на бульваре Строителей нет с начала отопительного сезона. Жительница одного из трёх домов сообщила, что проблемы с УК были и раньше, но тогда они быстро решались. 

В Белгороде собираются менять УК из-за проблем с отоплением
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвалБелгородцы боятся остаться без горячей воды из-за миллионных долгов УКУК в Белгороде привлекли к ответственности за затопленный подвал
#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#УК#Белгород#Административное дело#Мэр#Антон Иванов#Отопление
Подпишитесь
Владимир Бабин: Никогда и нигде я воинов, попавших в плен, трусами не называл
Вчера, 16:10
В Белгороде ищут ритуальную компанию, которая выкинула цинковые гробы на мусорку
Вчера, 21:52
На белгородца Владимира Бабина написали заявление в полицию из-за постов про пленных
Вчера, 17:11
В Белгородской области появился новый флешмоб, посвящённый любви к ПВО
Вчера, 22:35
Белгородцев ждёт короткая рабочая неделя из-за Дня народного единства
Вчера, 14:48
Детям мобилизованных белгородцев выплатили 9 тыс. рублей
Вчера, 08:31