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В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал

Вчера, 16:59
Фото: 1MI
Об этом стало известно во время прямой линии с главой региона Вячеславом Гладковым. Губернатор отметил, что УК не имеет права заставлять людей покупать скамейки.

20 октября губернатор Вячеслав Гладков традиционно провёл прямую линию. К нему обратилась жительница дома № 31 по улице Центральная 1-я в Белгороде. Она поинтересовалась, почему управляющая компания заставляет жильцов покупать лавочки в подвал.

Разве не их обязали оборудовать подвалы лавочками?
Татьяна, белгородка

Гладков отметил, что УК не имеет права заставлять людей покупать скамейки. Губернатор добавил, что с заявительницей и УК уже встретился первый заместитель главы администрации Белгорода  Валентин Демидов и разъяснил порядок оборудования подвалов.

Напомним, в подвалах Белгородской области появятся скамейки и питьевая вода. Привести подвальные помещения в порядок поручил губернатор Вячеслав Гладков.

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#Кристина Семенчук#Общество#Новости Белгорода#Губернатор#Белгород#Вячеслав Гладков#Подвал#УК#Оборудование#Скамейка
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