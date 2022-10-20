В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал

20 октября губернатор Вячеслав Гладков традиционно провёл прямую линию. К нему обратилась жительница дома № 31 по улице Центральная 1-я в Белгороде. Она поинтересовалась, почему управляющая компания заставляет жильцов покупать лавочки в подвал.
Разве не их обязали оборудовать подвалы лавочками?
Татьяна, белгородка
Гладков отметил, что УК не имеет права заставлять людей покупать скамейки. Губернатор добавил, что с заявительницей и УК уже встретился первый заместитель главы администрации Белгорода Валентин Демидов и разъяснил порядок оборудования подвалов.
Напомним, в подвалах Белгородской области появятся скамейки и питьевая вода. Привести подвальные помещения в порядок поручил губернатор Вячеслав Гладков.