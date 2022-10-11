Белгородцы боятся остаться без горячей воды из-за миллионных долгов УК

Во время эфира «10 вопросов губернатору» 10 октября Вячеславу Гладкову сообщили, что ЗАО «Стройцентр» с 12 октября планирует полностью отключить горячую воду в мкр. Северный Старого Оскола за долги УК «Зелёный Лог». Долг составляет более 22 млн рублей.
«При чём тут жители, которые исправно платят за теплоснабжение?» — отмечают оскольчане.
Губернатор сообщил, что долги у управляющей компании действительно есть. Но отключать микрорайон от горячей воды без решения суда никто не будет. Ситуацию проконтролирует заместитель губернатора Константин Полежаев.