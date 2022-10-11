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Белгородцы боятся остаться без горячей воды из-за миллионных долгов УК

Сегодня, 08:03
Фото: 1MI
Жители мкр. Северный в Старом Осколе увидели объявления об отключении горячей воды с 12 октября. Губернатор сообщил, что отключения воды не будет.

Во время эфира «10 вопросов губернатору» 10 октября Вячеславу Гладкову сообщили, что ЗАО «Стройцентр» с 12 октября планирует полностью отключить горячую воду в мкр. Северный Старого Оскола за долги УК «Зелёный Лог». Долг составляет более 22 млн рублей.

«При чём тут жители, которые исправно платят за теплоснабжение?» — отмечают оскольчане.

Фото: 9 Канал Старый Оскол

Губернатор сообщил, что долги у управляющей компании действительно есть. Но отключать микрорайон от горячей воды без решения суда никто не будет. Ситуацию проконтролирует заместитель губернатора Константин Полежаев.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Новости Старого Оскола#Губернатор#Старый Оскол#Вячеслав Гладков#УК#Долг#Горячая вода
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